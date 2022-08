Jeremie Frimpong heeft zaterdag in de Bundesliga van zich doen spreken bij Bayer Leverkusen. De kandidaat voor een plek in de selectie van Oranje scoorde tweemaal tijdens de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen FSV Mainz. Voormalig Eredivisie-aanvaller Sheraldo Becker hielp Union Berlin eveneens met twee goals aan een uitzege, terwijl Bayern München thuis tegen Borussia Mönchengladbach voor het eerst dit seizoen puntenverlies leed: 1-1.

Leverkusen kwam in Mainz op voorsprong dankzij Exequiel Palacios, waarna het woord nog voor rust aan Frimpong was. De snelle 21-jarige rechtsback bekroonde zijn aanvallende impulsen tweemaal met een goal. In de slotfase kreeg zowel Mitchel Bakker als Piero Hincapié twee keer geel en dus rood bij Leverkusen.

Met zijn hoofdrol stelt Frimpong zich drie maanden voor de start van het WK in Qatar nadrukkelijk kandidaat voor een plek in de voorselectie van Oranje, die vrijdag bekend wordt gemaakt. Nederland speelt eind volgende maand in de Nations League tegen Polen en België.

De in Amsterdam geboren Frimpong behoorde in maart al eens tot de voorlopige selectie van bondscoach Louis van Gaal. Kort daarna liep hij echter een zware enkelblessure op, waardoor zijn seizoen erop zat en hij een plek in Oranje voorlopig kon vergeten.

Mede dankzij de inbreng van Frimpong, die anderhalf jaar geleden voor 11 miljoen euro werd overgenomen van Celtic, boekte Leverkusen na drie nederlagen de eerste seizoensoverwinning.

63 Frimpong is tweemaal trefzeker voor Bayer Leverkussen

Oud-Eredivisie-spelers helpen Union Berlin

Ook Surinaams international Becker deed van zich spreken. De oud-speler van PEC Zwolle en ADO Den Haag hielp Union Berlin met twee treffers (één voor en één na rust) aan een 1-5-zege op Schalke 04. Ook voormalig sc Heerenveen-middenvelder Morten Thorsby scoorde; oud-Vitessenaar Danilho Doekhi was daarbij de aangever.

Union Berlin heeft door de zege evenveel punten als Bayern München (tien uit vier), dat niet kon winnen van Borussia Mönchengladbach (1-1). Het doelsaldo van de club van Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui is wel veel beter (+14 om +8).

Mazroaui en Gravenberch bleven tegen Mönchengladbach negentig minuten op de bank en De Ligt mocht in de 86e minuut pas invallen.

303 Samenvatting Bayern München-Borussia Monchengladbach (1-1)

Concurrent De Ligt in de fout

Zonder de drie oud-Ajacieden kreeg Bayern veel kansen, maar de regerend landskampioen wist Mönchengladbach-doelman Yann Sommer maar één keer te passeren. Leroy Sané scoorde in de 83e minuut. Namens de uitploeg had Marcus Thuram in de 43e minuut aan één kans genoeg om te scoren.

Die kans ontstond na een fout van Dayot Upamecano, de Franse concurrent van De Ligt centraal achterin. Thuram kon op doelman Manuel Neuer afgaan en passeerde hem. Even daarvoor had de van Liverpool overgekomen Sadio Mané twee treffers afgekeurd zien worden vanwege buitenspel. Bayern had voor rust al meer dan tien doelpogingen. In de hele wedstrijd schoot Bayern meer dan dertig keer richting doel.

De als aanvaller ingevallen De Ligt was met een schot van net buiten het strafschopgebied dicht bij het winnende doelpunt, maar weer bracht Sommer redding. Dat deed de Zwitser in de hele wedstrijd meer dan vijftien keer.

Verder was RB Leipzig dankzij twee goals van Christopher Nkunku met 2-0 te sterk voor VfL Wolfsburg, dat met Micky van de Ven in de basis aantrad. Jean-Paul Boëtius kon Hertha BSC niet behoeden voor een 0-1-nederlaag tegen Borussia Dortmund (doelpunt Anthony Modeste).

300 Samenvatting Schalke 04-Union Berlin (1-6)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga