Trainer Erik ten Hag ziet dat Manchester United beter wordt onder zijn leiding. 'The Red Devils' boekten zaterdag op bezoek bij Southampton (0-1) de tweede zege op rij in de Premier League en dat stemt de Nederlander uiteraard tevreden.

"Ik denk dat de spelers wat lessen hebben geleerd van Brentford", zei Ten Hag. Hij refereerde daarmee aan de kansloze 4-0-nederlaag van twee weken geleden. United herstelde zich vervolgens met een 2-1-overwinning in de topper tegen Liverpool, waarna Southampton zaterdag door een goal van Bruno Fernandes werd verslagen.

Ten Hag beseft dat zijn ploeg nog niet top presteert, maar in deze fase van het seizoen vindt hij het naar behoren. "We stonden bijvoorbeeld compacter bij de lange ballen. In de beginfase hadden we wat meer kunnen creëren, maar ik was tevreden."

"Het is het begin van het seizoen en dat is moeilijk. Je moet strijden en dat hebben we gedaan. We kunnen ons verbeteren, dat is duidelijk. De ruimte voor verbetering is er, om duels meer te controleren. Maar we zijn er niet zo gek ver van verwijderd."

195 Samenvatting Southampton-Manchester United (0-1)

'Het was fantastisch afgemaakt'

Aanvoerder Fernandes maakte de 0-1 in de tiende minuut na rust. Hij scoorde met een geplaatst schot na een voorzet vanaf rechts. "Hij maakte het fantastisch af. Ik ben heel blij voor Bruno", zei Ten Hag.

Net als maandag tegen Liverpool liet Ten Hag Tyrell Malacia starten in het St. Mary's Stadium, terwijl ook oud-Ajacied Lisandro Martínez de negentig minuten volmaakte. Donny van de Beek zat de hele wedstrijd op de bank en Cristiano Ronaldo mocht na 68 minuten invallen.

De volgende Premier League-wedstrijd van United is donderdag al. De ploeg van Ten Hag gaat dan op bezoek bij Leicester City. Drie dagen later wacht de kraker op Old Trafford tegen Arsenal.

74 Bruno Fernandes schiet Ten Hags United op voorsprong bij Southampton

