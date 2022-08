Erik ten Hag heeft zaterdag in de Premier League zijn tweede overwinning geboekt als manager van Manchester United. De Engelse recordkampioen won ondanks stroperig spel dankzij een fraai doelpunt van Bruno Fernandes op bezoek bij Southampton: 0-1.

Met de nipte overwinning geeft Ten Hag met United een passend vervolg aan de verrassende 2-1-zege op Liverpool van maandag. Net als in het duel met 'The Reds' begonnen oud-Ajacied Lisandro Martínez en voormalig Feyenoord-verdediger Tyrell Malacia in de basis.

Van de energie die Manchester United tegen Liverpool op de mat legde, was in het eerste deel van de wedstrijd in het St. Mary's Stadium weinig terug te zien. De ploeg van Ten Hag moest het spel maken en creëerde nauwelijks kansen.

In de omschakeling was Southampton zelfs de ploeg met de betere kansen, tot er in de negentiende minuut een ware scrimmage voor het doel van Southampton ontstond. Zowel Fernandes, Anthony Elanga als Christian Eriksen stuitte kort achter elkaar op een Southampton-been.

Fernandes laat Ten Hag juichen

Na rust was United via een van de weinige lopende aanvallen alsnog trefzeker. Elanga liet zich gelden en zette rechtsback Diogo Dalot aan het werk. De Portugees legde de bal perfect klaar voor Fernandes, die beheerst binnen schoot.

Na de openingstreffer van Fernandes gaf Manchester, waar Cristiano Ronaldo en aanwinst Casemiro invielen, bijzonder weinig weg. Zo'n tien minuten na de goal van Fernandes kopte Joe Aribo hard richting het doel, maar doelman David de Gea reageerde uitstekend op die inzet.

Sékou Mara probeerde het in de extra tijd nog met een fraaie omhaal, maar ook zijn poging ging er niet in. Daardoor boekte United de tweede overwinning van het seizoen én hield de ploeg van Ten Hag voor het eerst sinds 2 mei (3-0 tegen Brentford) de nul in een Premier League-duel.

Manchester United-Southampton was de eerste wedstrijd van de vierde speelronde in de Premier League, waar United voorlopig zesde staat. Later op de dag staan onder meer Chelsea-Leicester City, Liverpool-Bournemouth, Manchester City-Crystal Palace en Arsenal-Fulham op het programma.

