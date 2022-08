Feyenoord begint de Europa League-groepsfase met een uitwedstrijd tegen Lazio. In Rome zijn geen fans van de Rotterdammers welkom vanwege een straf die werd opgelegd na ongeregeldheden in het vorige Europese seizoen. PSV speelt op de eerste speeldag in het eigen Philips Stadion, terwijl AZ in de Conference League start tegen het Oekraïense Dnipro-1.

Door de UEFA-straf naar aanleiding van ongeregeldheden tijdens het duel met Olympique de Marseille zijn de Feyenoord-fans niet welkom in Rome, waar het in februari 2015 uit de hand liep. Destijds brachten fans schade toe aan de beroemde Barcaccia-fontein bij de Spaanse Trappen.

Normaliter wordt Feyenoord tijdens de uitduels op de derde en vijfde speeldag tegen respectievelijk FC Midtjylland en Sturm Graz wél gesteund door een gevuld uitvak. De aanvangstijd van de drie thuiswedstrijden van Feyenoord is om 18.45 uur.

PSV begint op 8 september met een thuiswedstrijd tegen Bodø/Glimt en gaat een week later op bezoek bij Arsenal. Op 6 en 13 oktober volgen de derde en vierde wedstrijd, allebei tegen FC Zürich.

De thuiswedstrijd van PSV tegen Arsenal staat gepland op donderdag 27 oktober en start om 18.45 uur. Een week later sluiten de Eindhovenaren de groepsfase af in het Noorse Bodø.

De groepswinnaars van de Europa League gaan door naar de achtste finales en de nummers twee wacht een tussenronde tegen de nummers drie van de Champions League. De nummers drie gaan na de winterstop verder in de Conference League.

Europa League-speelschema Feyenoord 8 sept (21.00 uur): Lazio-Feyenoord

15 sept (18.45 uur): Feyenoord-Sturm Graz

6 okt (18.45 uur): FC Midtjylland-Feyenoord

13 okt (18.45 uur): Feyenoord-FC Midtjylland

27 okt (21.00 uur): Sturm Graz-Feyenoord

3 nov (18.45 uur) Feyenoord-Lazio

Europa League-speelschema PSV 8 sept (18.45 uur): PSV-Bodø/Glimt

15 sept (21.00 uur): Arsenal-PSV

6 okt (18.45 uur): FC Zürich-PSV

13 okt (21.00 uur): PSV-FC Zürich

27 okt (18.45 uur): PSV-Arsenal

3 nov (21.00 uur): Bodø/Glimt-PSV

AZ voor eerste duel naar Slowakije

AZ opent de groepsfase van de Conference League met een uitwedstrijd tegen Dnipro-1. Dat duel wordt vanwege de oorlog niet op Oekraïense bodem afgewerkt. De twee ploegen treffen elkaar in het Slowaakse Kosice.

Ook Apollon Limassol speelt op de vierde speeldag in een ander stadion tegen AZ. Het eigen stadion van de Cypriotische club voldoet niet aan de UEFA-eisen. Daar worden de Europese wedstrijden van Apollon Limassol in Nicosia afgewerkt.

AZ treft FC Vaduz op de tweede (thuis) en vijfde (uit) speeldag. Die club plaatste zich deze week als eerste Liechtensteinse club ooit voor een Europees hoofdtoernooi. Vaduz speelt in het Rheinpark Stadion, het enige stadion in het land waar internationale duels gespeeld kunnen worden.