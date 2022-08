Ajax begint de groepsfase van de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Rangers FC. Dat heeft de UEFA zaterdag bekendgemaakt.

Het duel tussen Ajax en het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst vindt plaats op 7 september. Bijna een week later gaat de regerend landskampioen op bezoek bij Liverpool. Op 4 oktober ontvangt de Amsterdamse club Napoli in de Johan Cruijff ArenA.

Op 12 oktober speelt Ajax de uitwedstrijd tegen Napoli in Stadio Diego Armando Maradona. De thuiswedstrijd tegen Liverpool is voor 26 oktober vastgesteld en de ploeg van Alfred Schreuder sluit de groepsfase op 1 november af met de uitwedstrijd tegen Rangers FC.

De speelrondes zijn vrij kort na elkaar gepland, omdat de UEFA voor de start van het WK de groepsfases van alle Europese toernooien wil hebben afgewerkt. Het WK in Qatar begint op 20 november.

Ajax is door de uitschakeling van PSV, dat in de play-offs verloor van Rangers FC, de enige Nederlandse club in de Champions League. De Amsterdammers waren als landskampioen automatisch geplaatst voor de groepsfase.

Vorig seizoen beleefde Ajax een perfecte groepsfase, maar bleef de ploeg van de toenmalige trainer Erik ten Hag steken in de achtste finales. Over twee wedstrijden bleek Benfica te sterk.