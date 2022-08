PEC Zwolle blijft koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van coach Dick Schreuder won vrijdagavond mede dankzij een razendsnel doelpunt met 4-2 van Jong PSV. Ook FC Eindhoven boekte tegen Jong AZ de vierde zege van het seizoen: 1-0.

In Zwolle had het eerste fluitsignaal nog maar net geklonken toen PEC op voorsprong kwam tegen Jong PSV. Jordy Tutuarima schoof de bal al na negen seconden binnen.

Nog voor rust breidde de deze zomer aangetrokken Tomislav Mrkonjic de voorsprong met twee doelpunten uit naar 3-0. Vroeg in de tweede helft deed Dante Sealy iets terug namens Jong PSV, waarna Lennart Thy er tien minuten voor tijd met een fraaie lob 4-1 van maakte. Invaller August Priske Flyger bepaalde even later de eindstand.

PEC is na vier wedstrijden nog zonder puntenverlies. De Zwollenaren hebben evenveel punten als FC Eindhoven, maar gaan dankzij een beter doelsaldo aan kop. Ook Heracles Almelo heeft dit seizoen nog geen puntenverlies geleden, maar die ploeg speelt maandag nog thuis tegen MVV Maastricht.

Bij FC Eindhoven-Jong AZ kroonde Ozan Kökçü zich tot matchwinner. De aanvaller maakte op slag van rust het enige doelpunt van de wedstrijd. In de slotfase kreeg Wouter Goes nog rood bij Jong AZ, dat de eerste nederlaag van het seizoen leed.

Stiftje Van der Sande bij zege NAC op Roda

In Kerkrade won NAC Breda mede door een schitterende goal van Jort van der Sande met 1-3 bij Roda JC. De aanvaller zorgde kort na rust met een prachtig stiftje voor de 0-2. Kaj de Rooij had in de eerste helft voor de openingstreffer gezorgd. Guus Joppen bracht in de slotfase de spanning namens Roda even terug, maar kort daarna besliste Odysseus de wedstrijd alsnog.

Nick Venema bezorgde VVV-Venlo in extremis de winst op bezoek bij TOP Oss: 1-2. De spits maakte in de blessuretijd het winnende doelpunt voor de Limburgers. Justin Mathieu had TOP in de eerste helft met een panenka nog op voorsprong gebracht, waarna Thijme Verheijen voor de gelijkmaker had gezorgd.

Op De Vijverberg pakte De Graafschap tegen FC Dordrecht het eerste punt van het seizoen: 1-1. Almere City klopte FC Den Bosch met 2-0 en Telstar was met 2-1 te sterk voor Helmond Sport. Tom Beugelsdijk maakte zijn debuut voor Helmond Sport en kreeg al na tien minuten een gele kaart.

