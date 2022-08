NEC en FC Groningen hebben vrijdagavond in een boeiend duel met 1-1 gelijkgespeeld. Een schitterende vrije trap van Laros Duarte leek de ploeg van trainer Frank Wormuth de drie punten te bezorgen, maar NEC kwam vlak voor tijd langszij.

NEC en Groningen bivakkeerden voorafgaand aan het duel in de middenmoot. De Nijmegenaren begonnen de competitie met een 0-1 nederlaag tegen FC Twente, maar pakten drie punten tegen FC Volendam (1-4). Groningen stelde teleur tegen Volendam (2-2) en Ajax (6-1 nederlaag), maar had gewonnen van Go Ahead Eagles (1-0).

In de eerste helft waren de teams aan elkaar gewaagd. NEC-doelman Jasper Cillessen had in de beginfase een puike redding in huis bij een inzet van Paulos Abraham, terwijl Michael Verrips aan de andere kant van het veld namens Groningen enkele keren handelend moest optreden. Hij maakte bijvoorbeeld een kopbal van Mikkel Duelund onschadelijk.

Meteen in de tweede helft was Groningen gevaarlijk. Abraham kon na een fraaie aanval richting het doel van Cillessen, maar de doelman pareerde de poging van de aanvaller met de voet. Een kwartier voor tijd brak Laros Duarte de ban. De middenvelder van Groningen krulde een vrije trap prachtig in de bovenhoek, buiten bereik van Cillessen: 0-1.

NEC ging na de tegentreffer op zoek naar de gelijkmaker. Vijf minuten voor het einde werd de strijdlust van de thuisploeg beloond. Een lange bal van Oussama Tannane belandde bij Ibrahim Cissoko, die de bal vervolgens in de verre hoek plaatste: 1-1. Door het gelijkspel blijven Groningen en NEC respectievelijk op de achtste en negende plek op de ranglijst steken.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de vrije trap van Laros Duarte te bekijken.