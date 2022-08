Cardiff City moet het Franse FC Nantes 6 miljoen euro betalen voor de overleden aanvaller Emiliano Sala. Die uitspraak van de wereldvoetbalbond FIFA werd vrijdag bevestigd door het internationaal sporttribunaal CAS.

Cardiff City nam de Argentijnse spits begin 2019 over van Nantes. Twee dagen nadat hij zijn contract had ondertekend, overleed de 28-jarige Sala bij een vliegtuigongeluk op weg naar Wales.

De clubs probeerden in overleg een oplossing voor de financiële afhandeling te vinden, maar slaagden daar niet in. Nantes stapte vervolgens naar de FIFA.

Het aanvankelijke transferbedrag was 17 miljoen euro. De FIFA oordeelde in september 2019 al dat Cardiff Nantes 6 miljoen euro schuldig was. Enkele dagen later ging de club uit Wales tegen die uitspraak in beroep bij het CAS. Tevergeefs, naar nu blijkt.

Cardiff legt zich niet neer bij de beslissing en gaat beroep aantekenen. "Het besluit van het CAS geeft geen antwoord op de cruciale vraag of Nantes medeverantwoordelijk is voor het ongeluk. Wij zullen geen betalingen verrichten aan Nantes zolang er nog geen nieuwe uitspraak ligt."