PSV-coach Ruud van Nistelrooij kijkt vooral uit naar de ontmoetingen met Arsenal in de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren werden vrijdag bij de loting gekoppeld aan de koploper in de Premier League, het Noorse FK Bodø/Glimt en het Zwitserse FC Zürich.

"Het is een mooie loting", zegt Van Nistelrooij op het clubkanaal van PSV. "Arsenal is een prachtige tegenstander en de favoriet in de poule. Dat is het topaffiche. Met mijn verleden bij Manchester United ligt daar natuurlijk een link. Dat wordt heel zwaar."

Arsenal begon uitstekend aan het nieuwe Premier League-seizoen en is na drie speelrondes als enige ploeg nog zonder puntenverlies. 'The Gunners' versterkten zich deze zomer met onder anderen Gabriel Jesus en Oleksandr Zinchenko, die beiden overkwamen van Manchester City.

Ook tegen FK Bodø/Glimt en FC Zürich wordt het volgens Van Nistelrooij niet gemakkelijk voor PSV. "Ze zijn beide kampioen van hun land. Bodø/Glimt heeft vorig jaar ook zeer mooie resultaten behaald in Europa. Ik zie genoeg uitdagingen, maar ook kansen."

Bodø/Glimt stuntte vorig seizoen in de Conference League. De Noren wonnen in de groepsfase met 6-1 van de latere winnaar AS Roma, haalden de kwartfinales en schakelden op weg naar de laatste acht onder meer AZ uit.

Van Nistelrooij hoopte op ontmoeting met United

Stiekem hoopte Van Nistelrooij op een ontmoeting met Manchester United, waarvoor hij als speler van 2001 tot 2006 uitkwam. "Dat was bijzonder geweest, maar het is prima zo."

"We hebben sowieso het doel om te overwinteren", vervolgt de coach. "PSV wil zich als team profileren in Europa en die mogelijkheid krijgen we nu in zes mooie wedstrijden."

PSV slaagde er afgelopen woensdag niet in om zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Van Nistelrooij verloor in de play-offs van het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst.