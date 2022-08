Newcastle United heeft vrijdag een clubrecord gebroken voor voormalig Willem II-spits Alexander Isak. De Premier League-club neemt de 22-jarige Zweed voor om en nabij 70 miljoen euro over van Real Sociedad.

Isak kwam sinds de zomer van 2019 uit voor Sociedad, dat hem voor 15 miljoen euro overnam van Borussia Dortmund. Het toenmalige toptalent brak in Duitsland niet door; Dortmund verhuurde hem in de tweede helft van het seizoen 2018/2019 aan Willem II.

In Tilburg maakte Isak wél indruk met veertien goals in achttien duels. Het leverde hem een overgang naar Sociedad op, waar de teller na 132 wedstrijden op 44 doelpunten stond. Inmiddels is Isak 37-voudig international (negen treffers).

Met het bedrag van ongeveer 70 miljoen euro - volgens sommige media ligt de transfersom zelfs nog iets hoger - is Joelinton niet langer de duurste Newcastle-speler ooit. De Braziliaanse spelmaker werd drie jaar geleden voor 44 miljoen euro overgenomen van Hoffenheim.

Isak is niet de eerste speler die deze zomer voor veel geld naar het kapitaalkrachtige Newcastle wordt gehaald. Zo werd er 37 miljoen euro overgemaakt naar Lille OSC voor verdediger Sven Botman.

Newcastle heeft grote ambities (en veel geld) sinds de club in oktober vorig jaar in Saoedische handen viel. Veel echt grote aankopen bleven tot dusver uit. Na de eerste drie Premier League-speelrondes van het nieuwe seizoen staat Newcastle zesde.