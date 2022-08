Feyenoord-trainer Arne Slot wil niet spreken van een gunstige loting in de Europa League. De oud-middenvelder moet zich überhaupt nog meer verdiepen in tegenstanders Lazio, FC Midtjylland en Sturm Graz.

"Het is een mooie groep. Lazio is een mooie tegenstander, maar de andere twee ook. Die hadden zich gekwalificeerd voor de Champions League. Het zijn teams die ook qua reistijd prima zijn", zei Slot vrijdag op zijn persconferentie.

De 43-jarige coach van de Rotterdammers ging er niet in mee dat de loting zwaarder had gekund. "Het is redelijk Nederlands om tegenstanders gelijk kleiner te maken dan ze zijn. Lazio is gewoon heel sterk en het is ook ongepast om de andere twee te onderschatten."

Naast Feyenoord, dat vorig seizoen de Conference League-finale haalde, rolde ook PSV uit de koker bij de Europa League-loting. De Eindhovenaren treffen Arsenal, FK Bodø/Glimt en FC Zürich.

Nog niet alle Feyenoorders beschikbaar tegen Emmen

Op de persconferentie ging het verder over de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen FC Emmen, die zaterdagavond om 20.00 uur op het programma staat. Slot heeft nog niet alle nieuwelingen tot zijn beschikking.

"Dávid Hancko heeft niet de problematiek van het regelen van een visum, dus hij is gelijk bij ons gekomen én speelklaar", begon Slot met positief nieuws over de van Sparta Praag overgekomen verdediger.

"Igor Paixão wacht nog op zijn visum en is niet inzetbaar. Marcos López heeft een lichte blessure en zit ook niet in de selectie. Datzelfde geldt voor Mats Wieffer. Danilo kreeg vandaag op de training een tik, maar ik verwacht eigenlijk wel dat hij kan spelen."

Na drie speelrondes is Feyenoord de nummer drie van de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen van Vitesse (2-5) en RKC Waalwijk (0-1) en speelden in De Kuip doelpuntloos gelijk tegen sc Heerenveen.

