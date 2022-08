AZ is vrijdag in Istanboel bij de loting voor de Conference League gekoppeld aan FC Vaduz, dat zich eerder deze week als eerste Liechtensteinse club ooit plaatste voor een Europees hoofdtoernooi. De andere tegenstanders van de Alkmaarders in groep E zijn Apollon Limassol uit Cyprus en SC Dnipro-1-1 uit Oekraïne.

FC Vaduz zorgde deze week voor voetbalhistorie door ten koste van Rapid Wien het hoofdtoernooi te bereiken. De Liechtensteinse club speelt op het tweede niveau van Zwitserland, omdat het ministaatje Liechtenstein geen competitie heeft.

Apollon Limassol is de kampioen van Cyprus, terwijl SC Dnipro-1-1 deze week de competitie begon in het door oorlog verscheurde Oekraïne.

SC Dnipro-1-1 werd in 2017 opgericht door de voormalig eigenaar van FK Dnipro, dat failliet ging. In 2015 schakelde FK Dnipro Ajax nog uit in de achtste finales van de Europa League en haalde het de eindstrijd. Vanwege de oorlog speelt AZ de uitwedstrijd tegen SC Dnipro-1-1 niet in Oekraïne.

Loting groepsfase Conference League Groep A: Istanbul Başakşehir, Fiorentina, Hearts of Midlothian, RFS

Groep B: West Ham United, FCSB, Anderlecht, Silkeborg

Groep C: Villarreal, Hapoel Beer Sheva, Austria Wien, Lech Poznan

Groep D: Partizan Belgrado, FC Köln, Nice

Groep E: AZ, AEL Limasol, FC Vaduz, SK Dnipro-1

Groep F: KAA Gent, Molde FK, Shamrock Rovers, Djurgardens

Groep G: Slavia Praag, Cluj, Sivasspor, Balkani

Groep H: Basel, Slovan Bratislava, Zalgiris, FC Pyunik

AZ strandde vorig seizoen in achtste finales

De nummers een van de in totaal acht groepen gaan door naar de achtste finales van de Conference League, terwijl de nummers twee een tussenronde spelen tegen de nummers drie uit de groepsfase van de Europa League. Vorig jaar werd AZ groepswinnaar, waarna FK Bodø/Glimt te sterk was in de achtste finales.

Het Conference League-seizoen begint op donderdag 8 september. De andere speeldata in de groepsfase zijn 15 september, 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober en 3 november. Het speelschema is nog niet bekend. Vanwege de start van het WK in Qatar, medio november, wordt de groepsfase sneller dan gebruikelijk afgewerkt.

Eerder op vrijdag werd in Istanboel geloot voor de groepsfase van de Europa League. PSV werd in groep A gekoppeld aan Arsenal, FK Bodø/Glimt en FC Zürich en Feyenoord treft in groep F Lazio, FC Midtjylland en Sturm Graz.

Ajax werd donderdag bij de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Liverpool, Napoli en Rangers FC.