PSV is vrijdag in Istanboel bij de loting voor de groepsfase van de Europa League gekoppeld aan Arsenal. Feyenoord kwam terecht in een groep met Lazio.

Naast Arsenal zijn FK Bodø/Glimt en FC Zürich de tegenstanders van PSV in groep A. Feyenoord neemt het in groep F behalve tegen Lazio ook op tegen FC Midtjylland en Sturm Graz. Het Mancester United van trainer Erik ten Hag stuit in groep E op Real Sociedad, Sheriff en Omonia Nicosia.

De groepswinnaars gaan door naar de achtste finales en de nummers twee wachten een tussenronde tegen de nummers drie van de Champions League. De nummers drie gaan na de winterstop verder in de Conference League en alleen bij een vierde plaats is het Europese avontuur voorbij.

Het Europa League-seizoen begint op donderdag 8 september en de andere speeldata in de groepsfase zijn 15 september, 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober en 3 november. Het speelschema is nog niet bekend. Vanwege de start van het WK in Qatar, medio november, wordt de groepsfase sneller dan gebruikelijk afgewerkt.

Later deze vrijdag, om 14.30 uur is de loting voor de groepsfase van de Conference League en dan gaat AZ de koker in. Ajax werd donderdag in de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Liverpool, Napoli en Rangers FC.

Loting groepsfase EL Groep A: PSV, Arsenal, Bodø/Glimt, FC Zürich

Groep B: Dynamo Kyiv, Stade Rennais, Fenerbahçe, AEK Larnaca

Groep C: AS Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki

Groep D: Sporting Braga, Malmö FF, Union Berlin, Union St. Gillis

Groep E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia Nicosia

Groep F: Lazio, Feyenoord, FC Midtjylland, Sturm Graz.

Groep G: Olympiacos, Qarabag, Freiburg, Nantes

Groep H: Rode Ster, AS Monaco, Ferencváros, Trabzonspor

De loting werd verricht in Istanboel. Foto: Getty Images

PSV stuit op twee kampioenen

PSV, dat vorig jaar derde werd in de groepsfase van de Champions League, treft met Arsenal de nummer vijf van het afgelopen Premier League-seizoen, terwijl het Zwitserse Zürich en het Noorse Bodø/Glimt regerend landskampioen zijn.

Bodø/Glimt stuntte vorig seizoen door de kwartfinales te halen in de Conference League, mede door een 6-1-overwinning op AS Roma in de groepsfase en het uitschakelen van AZ in de achtste finales.

Verliezend Conference League-finalist Feyenoord heeft op papier Lazio als sterkste tegenstander in de groep. De Italianen eindigden vorig seizoen als vijfde in de Serie A. Midtjylland werd achter kampioen FC Kopenhagen tweede in de Deense competitie en Sturm Graz is de nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen in Oostenrijk. Kampioen RB Salzburg had wel vijftien punten meer.