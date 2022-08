Georginio Wijnaldum moet het WK van eind dit jaar in Qatar aan zich voorbij laten gaan. De 86-voudig Oranje-international wordt pas in januari terugverwacht bij zijn club AS Roma.

"Wijnaldum wordt onze grote versterking in januari", heeft technisch manager Tiago Pinto van AS Roma vrijdag laten weten. "We hebben hem voor het hele seizoen vastgelegd, maar we moeten tot januari op hem wachten."

Wijnaldum brak zijn rechterscheenbeen tijdens een training, iets meer dan twee weken nadat hij op huurbasis was overgestapt van Paris Saint-Germain naar Roma. WK-deelname is niet realistisch, omdat zijn herstel lange tijd zal duren. Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport heeft de middenvelder besloten af te zien van een operatie.

"Het is heel jammer", aldus Pinto. "Het kostte zoveel moeite om 'Gini' naar Rome te krijgen. We wisten dat hij erg belangrijk zou worden voor onze ploeg. Na een week leek het al alsof hij hier al een jaar was. Nadat Gini geblesseerd was geraakt, was hij de eerste die weer kon lachen. Hij is gemotiveerd om terug te komen. Wij zijn er voor hem. We kijken uit naar januari."

Wijnaldum uit de gratie onder Van Gaal

Er stond al een vraagteken achter Wijnaldums WK-deelname. De oud-speler van Feyenoord en PSV viel eerder dit jaar buiten de Oranjeselectie, omdat hij volgens bondscoach Louis van Gaal "niet leverde" bij PSG.

Door zijn absentie op het WK in Qatar blijft Wijnaldum voorlopig op drie eindtoernooien staan. De 31-jarige middenvelder was erbij op het EK van 2012, het WK van 2014 en het EK van vorig jaar. Op dat laatste toernooi, waarop Nederland al in de achtste finales strandde, was hij aanvoerder.

De laatste interland van Wijnaldum dateert van 29 maart, toen hij als invaller een helft meedeed in een oefeninterland tegen Duitsland. Voor de daaropvolgende interlandperiode selecteerde Van Gaal hem niet.

Het WK begint voor het Nederlands elftal op 21 november met een wedstrijd tegen Senegal. Vier dagen later wacht een duel met Ecuador en de poulefase wordt op 29 november afgesloten tegen gastland Qatar.