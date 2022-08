Ongeloof en trots overheersen bij FC Vaduz, dat zich donderdag als eerste Liechtensteinse club voor Europees voetbal plaatste. De club schakelde Rapid Wien uit in de play-offs van de Conference League. Eerder hadden de Liechtensteiners al twee voorrondes overleefd.

"Toen wij zeiden dat de groepsfase ons doel was, lachte iedereen om ons", aldus spits Manuel Sutter van Vaduz tegen Kicker. "We hebben het echt gehaald en verdienen die plek. Het is een wonder dat we als underdog domineerden."

Vaduz kwam donderdag in de return tegen Rapid Wien op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Tunahan Cicek. Dat was genoeg om een plek in de groepsfase van de Conference League veilig te stellen.

De heenwedstrijd tegen de ploeg uit Wenen, die op dit moment vijfde staat in de Oostenrijkse competitie, eindigde een week eerder in een 1-1-gelijkspel. De doelpunten kwamen van Dario Ulrich (Vaduz) en oud-AZ-spits Ferdy Druijf (Rapid Wien).

'Onze mensen steunen ons in het stadion'

"Je kan niet meer van geluk spreken. We hebben niks laten liggen tegen Wenen", aldus Vaduz-trainer Alessandro Mangiarratti. "Ik ben blij voor de club, voor onze stad en voor ons land." FC Vaduz schakelde in de tweede kwalificatieronde FC Koper uit Slovenië uit. Een ronde later moest Konyaspor uit Turkije eraan geloven.

Liechtenstein heeft zelf geen nationale voetbalcompetitie. Daarom komt Vaduz uit in de Challenge League, de Zwitserse tweede klasse. In die klasse staat de ploeg van Mangiarratti op de voorlaatste plek.

Op een groot voetbalfeest in Liechtenstein hoeft FC Vaduz niet te rekenen. "Er wordt niet zoveel gefeest, maar dat is geen probleem. Onze mensen steunen ons in het stadion, er zijn altijd zo'n duizend mensen", aldus Mangiarratti. "We staan daarom niet snel onder druk. Alles bij Vaduz is in balans."

De loting voor de Conference League is vrijdag om 14.30 uur. FC Vaduz is ingedeeld in pot 3. AZ is te vinden in pot 1.