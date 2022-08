FC Twente is niet van plan om Ramiz Zerrouki in de slotweek van de transferperiode naar Feyenoord te laten gaan. Een vertrek van de middenvelder is onbespreekbaar, vertelt technisch directeur Jan Streuer in gesprek met Tubantia.

"Feyenoord heeft alle tijd gehad. Ze hebben geloof ik al twaalf of dertien nieuwe spelers gehaald", zegt Streuer. De technisch directeur heeft de zaakwaarnemer van Zerrouki vorige week laten weten dat een transfer na donderdag (gisteren, red.) niet meer bespreekbaar is.

Zerrouki wordt al weken in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord. De Rotterdamse club zou een bod van zo'n 5 miljoen euro hebben uitgebracht, maar dat werd afgewezen. FC Twente vroeg naar verluidt minimaal 7,5 miljoen euro voor de Algerijns international.

Streuer snapt de ambitie van de 24-jarige Zerrouki, die er zelf geen geheim van maakte dat hij de stap wilde maken. "Maar de club moet ook aan zichzelf denken. Ramiz is nog jong. Als hij een goed seizoen draait, dan komen er straks nog prachtige clubs voor hem."

Zerrouki speelt sinds 2016 bij FC Twente, dat hem destijds oppikte uit de jeugdopleiding van Ajax. In de hoofdmacht van de tukkers speelde Zerrouki tot dusver 73 wedstrijden. Daarin maakte hij vier doelpunten en was hij drie keer aangever.

Bij FC Twente is Zerrouki dit seizoen verzekerd van een basisplaats onder trainer Ron Jans. Hij deed donderdag negentig minuten mee in het duel met Fiorentina in de strijd om een ticket voor de Conference League. Twente kwam in de eigen Grolsch Veste niet verder dan een 0-0-gelijkspel na een 2-1-nederlaag in Florence.