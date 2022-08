Mark van Bommel is teleurgesteld dat het Europese seizoen er al op zit voor Royal Antwerp FC. De ploeg van de voormalige PSV-trainer was donderdag in de play-offs van de Conference League niet opgewassen tegen Istanbul Basaksehir.

Na een 1-1-gelijkspel op Turkse bodem ging Antwerp op eigen veld met 1-3 onderuit. Het is een bittere pil voor de club van directeur Marc Overmars, die flink investeerde door onder anderen Toby Alderweireld, Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen aan te trekken.

"Ik wist dat deze vraag aan bod zou komen", zei Van Bommel tegen onder meer Gazet van Antwerpen toen hem werd voorgelegd hoe het kon dat zijn ploeg ondanks de zomerse versterkingen ten onder was gegaan.

"Deze uitschakeling had niemand van ons verwacht. In Europa spelen hoorde bij onze doelen, maar die kan je niet altijd waarmaken. Dat zag je vanavond wel."

Ook aanvoerder en voormalig Ajacied Toby Alderweireld kon Royal Antwerp niet redden. Foto: Getty Images

'Dit was niet de wedstrijd van het jaar'

Volgens Van Bommel speelde Antwerp niet eens zo slecht, maar was het op Europese schaal niet goed genoeg. "We creëerden veel kansen, daar misten we een beetje efficiëntie", concludeerde hij.

"Bij de 1-2 haalden we onszelf uit de wedstrijd. In dat proces zitten we momenteel. We zijn volwassen, maar moeten nog volwassener worden. We slikten ongewoon veel tegengoals voor ons doen."

Van Bommel weet zeker dat Antwerp zich herpakt. "Dit was wat mij betreft niet de belangrijkste wedstrijd van het jaar, want het houdt niet op. Zondag gaan we naar Gent. Daar kunnen we laten zien dat we gegroeid zijn. Ik ga ervan uit dat dat ook zal gebeuren."

In de Belgische competitie doet Royal Antwerp het vooralsnog goed. De ploeg van Van Bommel is na vier wedstrijden nog zonder puntenverlies.

