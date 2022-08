PSV moet het weken zonder Luuk de Jong stellen. De aanvoerder liep woensdag tegen Rangers FC een blessure aan zijn kuit op en moet daar de komende tijd van herstellen.

De Jong blesseerde zich toen hij in de eerste helft van de met 0-1 verloren wedstrijd in het Philips Stadion een kans miste. De ervaren spits moest zich tijdens de rust laten vervangen.

"Hij voelde meteen aan zijn kuit, het was een acuut moment. Het zal een kwestie van weken zijn", vertelde PSV-trainer Ruud van Nistelrooij vrijdag tijdens zijn persmoment in de aanloop naar het Eredivisie-weekend.

Het vervelende nieuws betekent volgens de oud-topspits niet dat PSV in paniek de transfermarkt op gaat. "Gelukkig zijn er de afgelopen maanden in het beleid zaken ingezet die nog steeds lopen. We hoeven dus niet opeens te reageren op dit soort dingen."

PSV haalde De Jong deze zomer na drie jaar terug naar Eindhoven. De 38-voudig Oranje-international werd overgenomen van Sevilla, de club waaraan hij in 2019 nog werd verkocht. In zijn eerste zeven duels scoorde hij twee keer en gaf hij vier assists.

PSV staat voor belangrijke weken

PSV gaat zondag op bezoek bij Excelsior. Woensdag komt FC Volendam naar het Philips Stadion. Na een uitduel met FC Twente (volgende week zondag) en een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (10 september) staat op 18 september PSV-Feyenoord op het programma.

Bovendien wacht de ploeg van Van Nistelrooij in de komende weken een Europees programma. De Eindhovenaren gaan vrijdag de koker in voor de loting van de groepsfase van de Europa League.

Het is nog onduidelijk wanneer De Jong weer inzetbaar is. Mogelijk moet hij zich ook zorgen maken over de komende interlands van Oranje, dat toewerkt naar het WK en eind volgende maand in de Nations League tegen Polen en België speelt.