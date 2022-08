AZ-trainer Pascal Jansen is blij dat AZ met opnieuw een overwinning de groepsfase van de Conference League heeft bereikt én hij is ook een beetje blij voor het Nederlands voetbal. Met het uitschakelen van Gil Vicente gaven de Alkmaarders concurrent Portugal namens Nederland een flinke tik in de strijd om de zesde plaats op de UEFA-coëfficiëntenranglijst.

Jansen werd na de 1-2-overwinning gevraagd of hij al bedankjes had gekregen uit Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. "Het belangrijkste voor mij is dat we als club door zijn. We mogen een klein feestje vieren en dan volgt ook de polonaise voor de coëfficiënten", zei Jansen donderdag tegen ESPN.

Door de prestaties van AZ, dat vorige week thuis al met 4-0 won van Gil Vicente, is Nederland hard op weg om in 2024 verzekerd te zijn van twee directe tickets voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

"Daar mogen we trots op zijn als Nederland", vervolgde Jansen. "En als AZ hebben we nu het eerste doel van dit seizoen gehaald. De groepsfase is bereikt."

Vreugde bij AZ na de 0-1 van Hakon Evjen. Vreugde bij AZ na de 0-1 van Hakon Evjen. Foto: ANP

'Geen moment echt zorgen'

Door de ruime overwinning van een week geleden werd de return geen moment spannend. Al wilde AZ wel graag winnen van de huidige nummer dertien van de Portugese competitie. "De intentie was om vanaf het begin de toon te zetten", vertelde Jansen. "Maar dat lukte lange tijd niet. We waren niet goed aan de bal, gaven veel ruimte weg."

Door doelpunten na rust van Hakon Evjen en Tijjani Reijnders won AZ wel. "Ik heb me ook geen moment echt zorgen gemaakt, al is dat logisch na de ruime thuiszege", zei Jansen. "Hooguit zorgen om het spel, niet om het resultaat."

Vrijdag hoort AZ welke clubs het treft in de groepsfase van de Conference League. De loting in Istanboel begint om 14.30 uur.