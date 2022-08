Arkadiusz Milik heeft vrijdag zijn overgang van Olympique de Marseille naar Juventus afgerond. De Poolse spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd door de Serie A-club, die bovendien een optie tot koop heeft bedongen.

De huurdeal tussen Olympique de Marseille en Juventus bevat een optie tot koop van 7 miljoen euro, exclusief bonussen. De huursom die de Italiaanse recordkampioen voor Milik betaalt is 800.000 euro en kan door bonussen nog verdubbelen.

Voor de 28-jarige Milik betekent de overstap een terugkeer in de Serie A. Hij speelde van halverwege 2016 tot begin 2021 voor Napoli, dat zo'n 32 miljoen betaalde om hem over te nemen van Ajax. De Pool staat nog altijd op de zevende plek op de lijst van duurst uitgaande transfers van de Amsterdamse club.

Milik werd tijdens zijn periode bij Napoli al in verband gebracht met een transfer naar Juventus, maar tot een overstap kwam het destijds niet. Hij koos voor Olympique de Marseille, waar hij er mede door een spierblessure niet in slaagde om voor langere tijd basisspeler te worden.

Met de komst van Milik lijkt een transfer van Memphis Depay naar Juventus van de baan. De afgelopen periode werd er in Italiaanse media volop gespeculeerd over de komst van de tachtigvoudig international van Oranje, die bij FC Barcelona op een zijspoor is beland.

Juventus werd vorig seizoen teleurstellend vierde in de Serie A en hoopt dit seizoen met aanwinsten Milik, Filip Kostic, Paul Pogba en Ángel Di María weer mee te doen om de landstitel. 'De Oude Dame' begon het seizoen met een zege op Sassuolo (3-0) en gelijkspel tegen Sampdoria (0-0).

