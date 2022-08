Nederland heeft deze week ondanks de wisselvallige resultaten van de Eredivisie-clubs opnieuw goede zaken gedaan in de strijd om twee rechtstreekse Champions League-tickets in de toekomst. Vooral dankzij de zege van AZ op het Portugese Gil Vicente is de zesde plek stevig in handen.

De zesde plek op de coëfficiëntenranglijst is van groot belang. Die lijst is gebaseerd op de laatste vijf seizoenen en wordt gebruikt om de Europese tickets te verdelen. Als Nederland die positie dit seizoen vasthoudt, dan plaatsen de kampioen en de nummer twee van het seizoen 2023/2024 zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League.

AZ stond na de ruime overwinning van vorige week al met één been in de groepsfase van de Conference League en won donderdag ook het uitduel. Zo verzekerde Nederland zich opnieuw van punten voor de coëfficiëntenranglijst, ten koste van de grote concurrent Portugal.

Door de uitschakeling van Gil Vicente staat Portugal net als Nederland met vier clubs in de Europese hoofdtoernooien. Nederland heeft een voordeel: omdat Portugal het seizoen met zes deelnemers begon, moeten de scores van Portugal door zes worden gedeeld. De Nederlandse scores worden door vijf gedeeld.

Top zeven UEFA-coëfficiëntenlijst 1. Engeland: 89,141

2. Spanje: 78,998

3. Duitsland: 67,981

4. Italië: 62,069

5. Frankrijk: 50,164

6. Nederland: 49,100

7. Portugal: 47,049

Frankrijk nog met zes deelnemers actief

Nederland liep woensdag door de uitschakeling van PSV wel bonuspunten voor de Champions League mis. Benfica wist zich wél te plaatsen voor de groepsfase en pakte de bonuspunten. Daardoor kon Portugal deze week ruim een half punt meer bijschrijven dan Nederland.

Nederland kwam dankzij AZ (winst) en Twente (gelijkspel) tot 0,300 coëfficiëntpunten en Portugal schreef 0,830 coëfficiëntpunten bij. De voorsprong blijft echter ruim twee punten bedragen, waardoor de zesde plek stevig in handen van Nederland is.

Voor Nederland is het verschil met nummer vijf Frankrijk bovendien nog altijd overbrugbaar, maar dat land is wel met zes deelnemers actief in de groepsfases van de drie Europese toernooien. De laatste keer dat Nederland op de vijfde plaats van de coëfficiëntenranglijst stond was in 1998.