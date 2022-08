De Nederlandse voetbalsters zijn er in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) niet in geslaagd de finale van het WK onder 20 jaar te bereiken. De ploeg van bondscoach Jessica Torny ging met 2-1 onderuit tegen Spanje.

Al binnen een half uur stond Oranje op een 2-0-achterstand door twee treffers van Inma Gabarro. Bij de openingstreffer profiteerde de Spaanse middenvelder van een fout in de opbouw bij Nederland. Bij het tweede doelpunt schoot Gabarro onder druk van twee verdedigers van Oranje knap in de bovenhoek.

Oranje drong na rust aan en tekende zo'n tien minuten na rust via Rosa van Gool voor de aansluitingstreffer. De middenvelder van de beloften van Ajax schoot in de verre hoek raak en zorgde voor de eerste tegengoal van Spanje op het toernooi. Na de aansluitingstreffer slaagde Oranje er niet in om ook de gelijkmaker te maken.

Door de nederlaag is brons het hoogst haalbare voor de ploeg van Torny op het toernooi in Costa Rica. In de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) speelt Nederland in de troostfinale tegen Brazilië. De finale gaat tussen Spanje en Japan.

Nederland doet dit jaar voor de tweede keer mee aan het WK onder de 20 jaar. In de groepsfase werd Oranje knap tweede in een poule met titelverdediger Japan, de Verenigde Staten en Ghana. Vier jaar geleden strandde Oranje in de kwartfinales.