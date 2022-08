PSV en Feyenoord gaan vrijdag de koker in voor de loting voor de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren en de Rotterdammers maken beide deel uit van pot 2. Het deelnemersveld is compleet na het afronden van de returns in de play-offs.

PSV verloor woensdag in de play-offs voor de Champions League van Rangers FC, waardoor het dit seizoen uitkomt in de groepsfase van de Europa League. Feyenoord had zich als nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen geplaatst voor de groepsfase van de Europa League.

Feyenoord maakte nog kans op een plek in pot 1 en was daarbij afhankelijk van Apollon Limassol. De Cyprioten moesten in de play-offs voor de Europa League Olympiacos verslaan, maar ze verloren uiteindelijk na penalty's van de Grieken. PSV kwam vanwege het coëfficiënt sowieso in pot 2 terecht.

Zowel PSV als Feyenoord wacht mogelijk een pittige loting. De Nederlandse clubs kunnen in de groepsfase namelijk het Manchester United van trainer Erik ten Hag, Arsenal, AS Roma of Lazio treffen. Ze ontlopen wel AS Monaco, waarvoor PSV in de derde voorronde van de Champions League nog te sterk was.

De eerste speelronde van de Europa League is al op 8 september. De groepsfase eindigt op 3 november, ruim een maand eerder dan normaal. Dat heeft alles te maken met het WK in Qatar, dat op 20 november begint. De UEFA wil voor die datum alle groepsfases in de Europese toernooien voltooid hebben.

De loting in Istanboel begint vrijdag om 13.00 uur. Eintracht Frankfurt won vorig seizoen de Europa League door in de finale Rangers na strafschoppen te verslaan.

Pot 1: AS Roma

Manchester United

Arsenal

Lazio

SC Braga

Rode Ster

Dynamo Kyiv

Olympiacos

Pot 2: Feyenoord

PSV

Stade Rennais

AS Monaco

Real Sociedad

Qarabag FK

Malmö FF

Ludogorets Razgrad

Pot 3: Sheriff Tiraspol

Real Betis

FC Midtjylland

FK Bodø/Glimt

Ferencváros

Union Berlin

SC Freiburg

Fenerbahçe