AZ kijkt uit naar de loting voor de groepsfase van de Conference League, die vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur plaatsvindt. De Alkmaarders zitten in pot 1 en ontlopen daarmee de sterkste clubs in de competitie.

AZ bereikte de groepsfase door in de play-offs twee keer te winnen van Gil Vicente. De ploeg van trainer Pascal Jansen won in Alkmaar met 4-0, terwijl in Portugal een 1-2-zege werd geboekt.

AZ ontloopt vrijdag sowieso Villarreal, FC Basel, Slavia Praag, AZ, KAA Gent, Istanbul Basaksehir en West Ham United. Wel kunnen de Alkmaarders onder meer Fiorentina, OGC Nice en Anderlecht treffen.

De eerste speelronde van de Conference League is al op 8 september. De groepsfase eindigt op 3 november, ruim een maand eerder dan normaal. Dat heeft alles te maken met het WK in Qatar, dat op 20 november begint. De UEFA wil voor die datum alle groepsfases in de Europese toernooien voltooid hebben.

De loting in Istanboel begint vrijdag om 14.30 uur. AS Roma won vorig seizoen de Conference League League door in de finale Feyenoord met 1-0 te verslaan.

Pot 1: Villarreal

FC Basel

Slavia Praag

AZ

KAA Gent

Istanbul Basaksehir

Partizan Belgrado

West Ham United

Pot 2: CFR Cluj

Molde FK

FCSB

Fiorentina

1. FC Köln

Hapoel Be'er Sheva

Apollon Limassol

Slovan Bratislava

Pot 3: OGC Nice

Anderlecht

FK Zalgiris

Austria Wien

Heart of Midlothian

Shamrock Rovers

Sivasspor

Vaduz