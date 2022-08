AZ heeft zich donderdag zoals verwacht voor het hoofdtoernooi van de Conference League geplaatst. Na de 4-0-thuiszege tegen Gil Vicente van vorige week won de ploeg van trainer Pascal Jansen ook de return in Portugal: 1-2.

Net als tijdens de heenwedstrijd had AZ veruit het beste van het spel. Dat leidde tot een aantal grote kansen, waarvan er na rust twee werden benut door Hakon Evjen en Tijjani Reijnders. Vlak voor tijd redde Juan Manuel Boselli de eer.

Het resultaat is uitstekend nieuws voor Nederland met het oog op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Portugal is een directe concurrent in de strijd om de zesde plek van die ranglijst, die aan het einde van het seizoen goed is voor twee directe Champions League-plaatsen in 2024. Nederland heeft die zesde positie nu nog steviger in handen dan het al had.

In totaal spelen vier Nederlandse clubs dit seizoen Europees. Ajax komt in de Champions League uit, terwijl PSV (dat woensdag Champions League-deelname misliep) en Feyenoord in de Europa League spelen. Portugal is eveneens met vier clubs vertegenwoordigd. FC Porto, Benfica en Sporting CP zijn Champions League-deelnemer, terwijl SC Braga in de Europa League uitkomt.

Eerder op de avond had FC Twente net als AZ de kans om zich voor de Conference League te plaatsen. De Enschedeërs slaagden thuis tegen Fiorentina echter niet in die missie.

Vangelis Pavlidis trof de paal in Portugal. Vangelis Pavlidis trof de paal in Portugal. Foto: ANP

AZ ook in return de betere ploeg

Dankzij de overtuigende overwinning van vorige week moest het donderdag wel heel gek lopen, wilde AZ het Conference League-ticket nog uit handen geven. Gil Vicente bleek opnieuw een maatje te klein en had geluk dat het niet direct weer op achterstand kwam.

Al na een minuut was Dani de Wit bijna trefzeker; de spelmaker trof de paal. Gil Vicente was in het vervolg veel in balbezit, maar de Portugezen bleken niet bij machte om dat om te zetten in gevaar.

Na een half uur volgde Pavlidis het voorbeeld van De Wit door bij een flinke kans de paal te raken. Nog voor rust stichtte ook Myron van Brederode gevaar, terwijl een goal van Gil Vicente werd afgekeurd wegens buitenspel.

Ook na rust kreeg AZ direct een grote kans, waarbij Evjen de bal rakelings voorlangs schoof. Het bleek de voorbode voor een voorsprong, want een kwartier later was Evjen wél trefzeker. Hij scoorde met een wippertje na een fraaie aanval.

Vlak erna bleef ook Reijnders oog in oog met de Gil Vicente-keeper rustig: 0-2. AZ kon krachten sparen voor het competitieduel met SC Cambuur van zondag en zag Boselli in de slotminuten nog de Portugese eer redden.