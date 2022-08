Mark van Bommel is er donderdag met Royal Antwerp FC niet in geslaagd de groepsfase van de Conference League te bereiken. De Nederlandse coach zag zijn ploeg in de play-offs met 1-3 verliezen in de return tegen Istanbul Basaksehir, nadat de heenwedstrijd in Turkije vorige week in 1-1 was geëindigd.

Antwerp kwam in het eigen Bosuilstadion al na acht minuten op achterstand door een doelpunt van Berkay Özcan. Vroeg in de tweede helft bracht Michael Frey de Belgen uit een penalty op gelijke hoogte.

Het duurde maar twee minuten tot Basaksehir via Stefano Okaka weer op voorsprong kwam. Invaller Danijel Aleksic besliste de wedstrijd in de slotfase.

Jurgen Ekkelenkamp had een basisplaats bij Antwerp en werd acht minuten voor tijd gewisseld. Vincent Janssen begon op de bank bij de thuisploeg en kwam na een uur spelen binnen de lijnen.

Voor Van Bommel betekende het zijn eerste nederlaag met Antwerp. In de Belgische competitie won de ploeg zijn eerste vier wedstrijden en in de vorige twee voorrondes van de Conference League werd afgerekend met FC Drita en Lillestrøm SK.

John van den Brom plaatste zich met Lech Poznan wel voor de groepsfase van de Conference League. De Nederlandse coach speelde met zijn ploeg met 1-1 gelijk bij het Luxemburgse F91 Dudelange, nadat de heenwedstrijd in Polen met 2-0 werd gewonnen.