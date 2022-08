Trainer Ron Jans heeft na de uitschakeling met FC Twente in de Conference League geen goed woord over voor de fans van Fiorentina. De Italianen misdroegen zich in Enschede door tot twee keer toe vuurwerk naar FC Twente-supporters te gooien.

"Het is echt belachelijk", zei Jans na afloop van het 0-0-gelijkspel op zijn persconferentie. "Als trainer van FC Groningen heb ik ooit in Bari tegen Internazionale gespeeld. De fans van Inter schoten vuurpijlen op het uitvak. Dat is levensgevaarlijk. Dat hebben ze hier ook gedaan."

Na een half uur spelen ging het voor het eerst mis in De Grolsch Veste. Toen werd een vuurwerkbom vanuit het Fiorentina-vak naar supporters van de thuisclub gegooid, met een harde explosie tussen de mensen tot gevolg. Bij FC Twente zijn tot dusver geen gewonden bekend, laat een woordvoerder van de club na afloop weten aan NU.nl.

Tien minuten voor het einde misdroegen de fans van Fiorentina zich opnieuw. Toen werd een brandende fakkel vanuit het uitvak op de tweede ring naar beneden gegooid. Vervolgens brak er langs de kant een opstootje uit tussen de bank van FC Twente en Fiorentina, waarbij Jans een hoofdrol vertolkte.

"Ik zag die tweede vuurpijl van boven naar beneden vallen", aldus Jans. "Het is zo jammer. Er gebeuren zoveel mooie dingen in de hele wereld, maar er zijn altijd van die randdingen. Daar baal je van. Het verpest je wedstrijd en je plezier. Maar ik wilde niet met de wedstrijd stoppen. Ik ben niet van het stoppen."

Fiorentina-trainer Vincenzo Italiano bood na afloop zijn excuses aan voor het gedrag van de fans. "Het spijt me dat het is voorgevallen. Het mag niet gebeuren. Het is ook heel jammer, want de sfeer in het stadion was verder geweldig. De supporters van FC Twente verdienen een compliment. Ik denk toch dat het een mooie avond was."

Ron Jans moest tot bedaren worden gebracht door onder anderen Fiorentina-speler Sofyan Amrabat. Ron Jans moest tot bedaren worden gebracht door onder anderen Fiorentina-speler Sofyan Amrabat. Foto: Pro Shots

'Wilde dat er gevoetbald werd'

Jans benadrukte dat hij bij de tweede onderbreking van de wedstrijd naar de kant van Fiorentina liep om supporters van FC Twente tot bedaren te brengen. Die gooiden op dat moment plastic bekers bier naar de assistent-scheidsrechter en wisselspelers van Fiorentina.

"Ik wilde dat er gevoetbald werd", verhaalde Jans over de tumultueuze slotfase. "Het was niet verstandig van ons publiek om in die situatie glazen bier het veld op te gooien. Dan vond Fiorentina weer aanleiding om te stoppen."

Jans kreeg uiteindelijk geel omdat hij buiten zijn trainersvak kwam. "Ik heb vanavond geleerd dat ik de wereld niet kan veranderen. Dat kan ik de volgende keer beter niet doen. De emoties vielen wel mee. De grootste emotie is nu: we liggen er gewoon uit."

Jans baalde met name van de gemiste kans van Joshua Brenet in de laatste seconde van de wedstrijd. De kopbal van de verdediger werd fraai gered door de keeper van Fiorentina. Op dat moment speelde Twente met een man meer door een late rode kaart voor de bezoekers. "Ik had het net over Gordon Banks. Die keeper pakt 'm fantastisch. Anders heb je een verlenging met een man meer. Dan is de kans groot dat je een ronde doorkomt."

Volgens Jans heeft FC Twente het niet donderdagavond in Enschede laten liggen, maar vooral in de eerste helft van de eerste wedstrijd in Florence. Bij rust stonden de tukkers toen met 2-0 achter. "Daar lag de angel. Het is zo jammer. Voorlopig weten we niet of we weer Europees voetbal gaan spelen. Daar gaan we in elk geval weer alles aan doen."

De spelers van FC Twente zaten in zak en as na de uitschakeling in de Conference League. De spelers van FC Twente zaten in zak en as na de uitschakeling in de Conference League. Foto: ANP

Vlap ergerde zich aan 'Italiaans theater'

Michel Vlap treurde na afloop vooral over zijn gemiste kans in de openingsfase van de wedstrijd. Hij had de bal voor het inschieten, maar zijn schot werd van de doellijn gehaald door de spits van Fiorentina. "Ik kon het niet beter doen dan dit. Dit is verschrikkelijk balen."

Vlap had zich ook geërgerd aan het "Italiaanse theater" van Fiorentina, dat alles uit de kast haalde om de 2-1-zege uit de eerste wedstrijd over de streep te trekken. "Het is frustrerend als je op het veld staat. Bij elk tierelantijntje gingen ze liggen. Ze deden alsof hun been eraf lag."

"De scheidsrechter had het beter voor elkaar dan daar. Maar daar ligt het niet aan. We hebben keihard ons best gedaan. De keeper maakt een wereldredding in de 95e minuut. Dan heb je ook een beetje geluk nodig."