FC Twente is er donderdag niet in geslaagd het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. De ploeg van trainer Ron Jans bleef in een verhitte tweede play-offwedstrijd tegen Fiorentina steken op een 0-0-gelijkspel, nadat het duel in Florence met 2-1 werd verloren. Het treffen in Enschede werd ontsierd door Fiorentina-fans, die tot twee keer toe vuurwerk gooiden naar supporters van FC Twente.

FC Twente was verschillende keren dicht bij de cruciale voorsprong, maar één keer haalde Fiorentina de bal van de lijn en een enorme schietkans voor Václav Cerný werd op het nippertje onschadelijk gemaakt.

Aan de andere kant behoedde FC Twente-doelman Lars Unnerstall de thuisclub een paar keer voor een achterstand. In de slotfase trof Fiorentina ook nog de paal. Een kopbal van FC Twente-verdediger Joshua Brenet in de slotseconde werd knap gered, waardoor het 0-0 bleef.

Zo komt er voor FC Twente een einde aan het eerste Europese avontuur sinds 2014. Daarna viel de club door financiële en sportieve malaise ver terug, met de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie in 2018 als dieptepunt. Na de terugkeer in de Eredivisie een jaar later werkten de tukkers zich gestaag op naar de subtop van Nederland, waarin ze traditiegetrouw thuishoren.

Het duel in Enschede werd na een half uur spelen ontsierd door een vuurwerkbom die vanuit het Fiorentina-vak naar FC Twente-supporters werd gegooid. Het projectiel ontplofte tussen de stoeltjes. Het is niet duidelijk of daarbij gewonden zijn gevallen. Nadat de stadionspeaker in het Italiaans een boodschap had omgeroepen, werd het duel hervat. In de tweede helft werd er een fakkel gegooid door Fiorentina-fans en sloeg de vlam weer in de pan.

Door de uitschakeling van FC Twente zijn er hooguit vier Nederlandse clubs actief in Europa. Ajax komt uit in de groepsfase van de Champions League, terwijl Feyenoord en PSV in de Europa League spelen. AZ is na de 4-0-zege van vorige week op Gil Vicente uit Portugal zo goed als zeker van een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De return in Portugal is donderdag om 21.00 uur begonnen.

Furieuze start levert geen goal op

Na tien jaar wachten hunkerden de fans van FC Twente naar de groepsfase van een Europees toernooi, wat vooraf tot een prachtige voetbalsfeer in het bloedhete Enschede leidde. Het vuur vanaf de tribunes sloeg vanaf het eerste fluitsignaal over op de ploeg van Jans. De thuisclub greep Fiorentina bij de keel en liet in de openingsfase niet los.

Al na twintig seconden was FC Twente gevaarlijk, toen een voorzet van Cerný bij de tweede paal bijna werd ingekopt door Virgil Misidjan. Na zeventien minuten volgde de grootste kans. Michel Vlap brak door en haalde uit met zijn links. Zijn inzet werd door Fiorentina-spits Arthur Cabral ternauwernood van de doellijn gehaald.

Fiorentina liet FC Twente uitrazen en kwam steeds beter in de wedstrijd, met gevaarlijke uitbraken tot gevolg. Michal Sadílek was met enkele sterke ingrepen de reddende engel voor Twente. Na een half uur volgde het dieptepunt van de wedstrijd, toen vanuit het Fiorentina-vak een vuurwerkbom naar Twente-fans werd gegooid. Ondanks dat de sfeer op de tribunes omsloeg, werd het duel na een korte onderbreking hervat.

In het resterende kwartier van de eerste helft hield doelman Unnerstall FC Twente op de been. De Duitser redde knap op een van richting veranderde vrije trap en zag een schot van Riccardo Sottil op zijn borst geschoten worden. Tussendoor was Ramiz Zerrouki met een afstandsschot nog dicht bij de 1-0, maar zijn schot werd gekeerd. Zo tikte de tijd weg in het nadeel van FC Twente.

FC Twente verzuimt na rust te scoren

Ook na de onderbreking ging FC Twente onverminderd door in de jacht op de cruciale voorsprong en de daarmee gepaarde verlenging. In de 52e minuut had Cerný de 1-0 op de schoen na goed voorbereidend werk van linksbuiten Misidjan. De Tsjech kreeg de bal ook op doel, ware het niet dat Fiorentina-verdediger Igor in de weg stond.

Fiorentina kwam er amper meer uit en werd door FC Twente ver achterover gedrukt. Bij één uitval hadden de Italianen wel op voorsprong moeten komen. Jonathan Ikoné ging alleen op Unnerstall af, die als winnaar uit de strijd kwam door Ikoné's schot fraai met zijn been te keren.

Vervolgens ging het weer mis op de tribunes. Opnieuw werd er vanuit het Fiorentina-vak vuurwerk naar FC Twente-supporters gegooid, waardoor de vlam helemaal in de pan sloeg. Zelfs de doorgaans zo rustige Jans kreeg het aan de stok met de bank van Fiorentina, die vanaf de hoofdtribune met bekers bier werd bekogeld.

FC Twente trok in de slotfase alle registers open, waardoor aan de andere kant grote ruimtes ontstonden. Fiorentina profiteerde daar op spectaculaire wijze bijna van. De omhaal van Rolando Mandragora trof echter de paal.

In de laatste minuut van de blessuretijd had Brenet dé kans om FC Twente naar de verlenging te loodsen. Zijn kopbal in de korte hoek werd echter fraai gekeerd door Fiorentina-doelman Pietro Terracciano. Daardoor grepen de tukkers op een avond vol tumult naast het hoofdtoernooi van de Conference League en bleven ze met een enorme kater achter.