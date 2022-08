Ajax werd donderdagavond bij de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Liverpool, Napoli en Rangers FC. De profielen van de tegenstanders van de Amsterdammers.

Liverpool

CL-deelnames: 14

Beste prestatie: eindwinnaar, 2 keer (2005 en 2019)

Trainer: Jürgen Klopp

Belangrijke aanwinsten: Fábio Carvalho en Darwin Núñez

Van het befaamde trio Roberto Firmino, Mohamed Salah en Sadio Mané is alleen Salah nog in vrijwel elke Liverpool-wedstrijd te zien. Mané is overgestapt naar Bayern München en Firmino wordt elk seizoen iets minder vaak ingezet. Darwin Núñez en Luis Díaz zijn de nieuwe aanvallende attracties in het keurkorps van Klopp, die vorig seizoen zijn ploeg nipt naast de Champions League- en Premier League-titel zag grijpen.

'The Reds' hebben er een slopend seizoen op zitten en het is de vraag of de ploeg na deze prijzenjacht mentaal voldoende is hersteld. Los van het aantrekken van Núñez bleef grote transferactiviteit op Anfield uit. Klopp gelooft in de kern van de ploeg die hem al zoveel successen schonk, maar zag zijn ploeg matig beginnen aan het nieuwe Premier League-seizoen. In de eerste drie wedstrijden pakte Liverpool slechts twee punten.

Napoli

CL-deelnames: 6

Beste prestatie: achtste finale, 3 keer (2012, 2017 en 2020)

Trainer: Luciano Spalletti

Belangrijke aanwinsten: Kim Min-jae en Khvicha Kvaratskhelia

In de zomer van 2020 aasde PSV op Kim Min-jae, bijgenaamd 'Het Monster'. Toenmalig trainer Roger Schmidt kende de Zuid-Koreaan uit zijn periode in de Chinese competitie. Kim verruilde Beijing Guoan uiteindelijk pas in 2021 voor Fenerbahçe, waar hij zich razendsnel in de kijker speelde van Napoli. De tweevoudig Serie A-kampioen zag deze zomer Kalidou Koulibaly vertrekken naar Chelsea en moest dus wel handelen. Met Dries Mertens en Lorenzo Insigne raakte Napoli nog meer spelers kwijt die jarenlang de kar trokken voor 'I Partenopei'.

Let dit seizoen vooral ook op Khvicha Kvaratskhelia, alias 'Kvara'. De 21-jarige Georgische vleugelflitser is voor maar liefst 12 miljoen euro overgenomen van Dinamo Batumi. De club uit Georgië had hem dit voorjaar opgepikt bij Rubin Kazan, nadat zijn contract was ontbonden na de Russische invasie van Oekraïne.

Rangers FC

CL-deelnames: 10

Beste prestatie: 2e in format van groepsfase met twee poules van vier clubs, 1 keer (1993)

Trainer: Giovanni van Bronckhorst

Belangrijke aanwinsten: Antonio Colak en Malik Tillman

Tien seizoenen geleden speelde Rangers FC op het vierde niveau in Schotland, in september keert de club terug op het hoogste Europese podium. Na het faillissement van Glasgow Rangers moest de Schotse recordkampioen helemaal onderaan de profladder beginnen.

Met het uitschakelen van PSV zette Rangers FC woensdag de kroon op een bijzonder knappe comeback, nadat vorig seizoen al de Europa League-finale werd bereikt (en na een strafschoppenserie verloren van Eintracht Frankfurt). Trainer Giovanni van Bronckhorst won als speler in 2006 met FC Barcelona de Champions League. Als coach strandde hij in het seizoen 2017/2018 met Feyenoord in de groepsfase.