Hassane Bandé vervolgt zijn loopbaan bij de Franse club Amiens SC. Dat heeft Ajax, waar de 23-jarige aanvaller onder contract stond, donderdag bekendgemaakt. Bandé werd vier jaar geleden voor zo'n 8 miljoen euro overgenomen van KV Mechelen, maar tot wedstrijden namens de Amsterdamse hoofdmacht kwam hij nooit.

Een paar weken na zijn overstap raakte Bandé zwaar geblesseerd tijdens een oefenduel van Jong Ajax met Jong RSC Anderlecht. De aanvaller brak zijn kuitbeen en scheurde de binnenband van zijn enkel, waarna een lange periode van revalidatie volgde.

Na een lang herstel maakte hij in oktober 2019 zijn officiële debuut voor Jong Ajax tegen Jong Utrecht (4-0). In totaal kwam Bandé acht keer in actie voor de beloften van Ajax.

In 2020 werd hij voor anderhalf seizoen verhuurd aan de Zwitserse club FC Thun, waarna hij vervolgens voor een half jaar terugkeerde naar de Amsterdammers. Van 2020 tot 2022 kwam hij op huurbasis uit voor de Kroatische club NK Istra 1961, waarvoor hij 45 duels speelde.

Bandé had bij Ajax nog een contract voor een jaar.