De overgang van Antony van Ajax naar Manchester United gaat de boeken in als de duurste uitgaande transfer van een Eredivisie-club ooit. De Amsterdammers krijgen minimaal 95 miljoen euro voor de 22-jarige Braziliaan, die een contract tot medio 2027 tekent bij de Premier League-club. Door bonussen kan het transferbedrag oplopen tot maximaal 100 miljoen euro.

Ajax bevestigt dinsdag dat Antony vertrekt, al is dat nog wel onder voorbehoud van de medische keuring en de contractuele afhandeling van beide clubs met de speler.

Antony is met zijn recordtransfer de opvolger van Frenkie de Jong, die in 2019 Ajax verruilde voor FC Barcelona. Met die overgang was een bedrag van 86 miljoen euro gemoeid. Dat is net iets meer dan de 85,5 miljoen euro die Juventus in dat jaar neertelde voor Matthijs de Ligt.

Lisandro Martínez completeert de top vier van duurste uitgaande transfers in de Eredivisie. De Argentijnse verdediger ging Antony deze zomer voor met een overstap van Ajax naar Manchester United. De club van trainer Erik ten Hag telde 57 miljoen euro neer voor Martínez en dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 67 miljoen euro. Daardoor heeft Ten Hag de clubkas van Ajax met 157 miljoen euro gespekt.

Hirving Lozano (45 miljoen euro, in 2019 van PSV naar Napoli) is de eerste niet-Ajax-transfer op de lijst. De Mexicaan is met Napoli volgende maand de tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League.

Duurste uitgaande transfers in de Eredivisie 1. Antony - 95 miljoen euro (2022, van Ajax naar United)

2. Frenkie de Jong - 86 miljoen euro (2019, van Ajax naar FC Barcelona)

3. Matthijs de Ligt - 85,5 miljoen euro (2019, van Ajax naar Juventus)

4. Lisandro Martínez - 57 miljoen euro (2022, van Ajax naar Manchester United)

5. Hirving Lozano - 45 miljoen euro (2019, van PSV naar Napoli)

6. Davinson Sánchez - 42 miljoen euro (2017, van Ajax naar Tottenham Hotspur)

Antony op dertiende plaats van internationale lijst

Op de internationale lijst met duurste transfers ooit staat Antony met 95 miljoen euro op de dertiende plaats. Hij is iets minder duur dan Gareth Bale (in 2013 voor 101 miljoen euro van Tottenham Hotspur naar Real Madrid) en Paul Pogba (in 2016 voor 105 miljoen euro van Juventus naar Manchester United).

De transfer van Neymar van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain voor 222 miljoen euro staat al vijf jaar bovenaan. Hij wordt gevolgd door Kylian Mbappé, die een jaar later door PSG voor 180 miljoen euro werd overgenomen van AS Monaco.

Frenkie de Jong is met zijn transfersom van 86 miljoen euro de nummer achttien op de internationale toplijst. Hij is ook de duurste Nederlander.