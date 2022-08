Sarina Wiegman is donderdag door de UEFA verkozen tot Europees coach van het jaar. De 52-jarige Nederlandse krijgt daarmee erkenning voor het winnen van het EK als bondscoach van Engeland.

Naast Wiegman waren Olympique Lyonnais-coach Sonia Bompastor en de Duitse bondscoach Martina Voss-Tecklenburg genomineerd. Bompastor loodste haar ploeg naar winst van de Champions League en de landstitel. Voss-Tecklenburg verloor met Duitsland in de EK-finale met 2-1 van Wiegmans Engeland.

Wiegman, die door een jury van coaches en journalisten is gekozen, schreef in juli geschiedenis door Engeland op een uitverkocht Wembley voor het eerst in de geschiedenis naar de Europese titel te leiden.

Ze werd daarmee de eerste vrouwencoach die met twee verschillende landen een prijs pakte. In 2017 werd ze Europees kampioen met de Oranjevrouwen. Nederland werd op het afgelopen EK in de kwartfinales uitgeschakeld.

Sinds de aanstelling van de 52-jarige Wiegman in september 2021 verloor de Engelse ploeg nog geen wedstrijd; achttien duels werden gewonnen en twee wedstrijden eindigden gelijk. De 'Lionesses' hebben door hun eerste plek in kwalificatiegroep D zicht op deelname aan het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland.

Sarina Wiegman na de gewonnen EK-finale tegen Duitsland in juli. Sarina Wiegman na de gewonnen EK-finale tegen Duitsland in juli. Foto: Getty Images

Engelse bond wil graag langer door met Wiegman

Wiegman heeft nog een contract tot en met 2025 bij de Engelse ploeg. Voetbalbond FA wil die verbintenis graag verlengen, liet directeur Sue Campbell onlangs al weten.

"Ze heeft het team in korte tijd samengebracht. Niet alleen de speelsters, maar ook het hele team eromheen", zei ze. "Tijdens haar sollicitatie wisten we dat we de beste technische en tactische coach ter wereld binnenhaalden."

In de komende periode moet Wiegman gaan doorselecteren bij Engeland. Ze zag eerder deze week topscorer aller tijden Ellen White afzwaaien, waarna ook de ervaren middenvelder Jill Scott besloot een punt achter haar carrière te zetten.

Karim Benzema kreeg de prijs voor speler van het jaar. Karim Benzema kreeg de prijs voor speler van het jaar. Foto: AFP

Benzema uitgeroepen tot speler van het jaar

Bij de mannen werd Carlo Ancelotti uitgeroepen tot Europees coach van het jaar. De Italiaan veroverde met Real Madrid de Champions League en de landstitel. Ancelotti kreeg de voorkeur boven Josep Guardiola van Manchester City en Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Karim Benzema kreeg de prijs voor speler van het jaar. De aanvaller van Real Madrid was in het vorige Champions League-seizoen goed voor vijftien doelpunten. Benzema werd verkozen boven zijn teamgenoot Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne van Manchester City.

Bij de vrouwen ging de prijs voor speler van het jaar naar Alexia Putellas. De middenvelder van FC Barcelona werd met elf doelpunten topscorer in de Champions League. Ze liet Arsenal-aanvaller Beth Mead en VfL Wolfsburg-middenvelder Lena Oberdorf achter zich in de verkiezing.