FC Barcelona heeft Samuel Umtiti verhuurd aan Lecce. De 28-jarige verdediger was bij de Catalanen op een zijspoor beland.

FC Barcelona nam Umtiti in de zomer van 2016 voor 25 miljoen euro over van Olympique Lyonnais. In datzelfde jaar debuteerde de verdediger in de Franse nationale ploeg, waarmee hij zich in 2018 kroonde tot wereldkampioen. Tijdens de halve finale van dat WK maakte Umtiti de enige goal tegen België.

In zijn eerste seizoenen in Catalaanse dienst gold Umtiti nog als een vaste waarde, maar daarna werd nog maar mondjesmaat een beroep op hem gedaan. Tijdens het afgelopen seizoen kwam de Fransman eenmaal in actie in een competitiewedstrijd.

FC Barcelona probeert de komende dagen overbodige spelers kwijt te raken, zodat de salarislast vermindert. Volgens Italiaanse media zet het vertrek van Umtiti in dit opzicht weinig zoden aan de dijk, omdat de Champions League-deelnemer het grootste deel van het inkomen van de Fransman voor zijn rekening blijft nemen.

Als de Catalanen slagen in hun missie om de salarispost te doen verminderen, kan aanwinst Jules Koundé worden ingeschreven. De landgenoot van Umtiti is de enige nieuweling die nog niet is geregistreerd en dus vooralsnog niet inzetbaar is in de competitie.

FC Barcelona wil nog van meer spelers afscheid nemen

Volgens Spaanse media probeert FC Barcelona ook nog een club te vinden voor onder anderen Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang en Martin Braithwaite. De transfermarkt sluit in de meeste landen halverwege volgende week, maar in bijvoorbeeld Turkije (8 september) en Griekenland (15 september) ligt die deadline verder in de toekomst.

Lecce dwong vorig seizoen promotie naar de Serie A af. De club uit het zuiden van Italië wacht na twee speelronden nog op zijn eerste punt.