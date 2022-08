Giovanni van Bronckhorst was de gevierde man bij Rangers nadat hij de club ten koste van PSV voor het eerst in twaalf jaar naar de Champions League had geleid. Een smet op het succes was het wangedrag van PSV-fans, die 's nachts vuurwerk afstaken bij het spelershotel van de Schotten en vlak voor de aftrap de spelersbus belaagden. Van Bronckhorst haalde er alleen maar motivatie uit.

Van Bronckhorst speelde Europese finales, topwedstrijden op WK's en EK's en verschillende keren de zwaarbeladen Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Maar zelfs dit had de oud-speler van onder meer FC Barcelona, Feyenoord en het Nederlands elftal niet meegemaakt.

Voor aanvang van de cruciale wedstrijd tegen PSV werden de spelersbussen van Rangers opgehouden door honderden fans van PSV. Pas na een kwartier wachten in een mensenmassa konden de spelers en Van Bronckhorst bij de hoofdingang worden afgezet. Toen was het kwaad al geschied.

"Er stonden alleen maar supporters om ons heen die de bus bekladden en bespuugden", verhaalde Van Bronckhorst na afloop van duel op zijn persconferentie. "Zo wil je niet aankomen voor een belangrijke wedstrijd. De buschauffeur van de tweede bus met het halve team daarin is uit paniek weggereden, omdat het zo'n heftige situatie was."

Die bus kwam pas twintig minuten later aan - een uur en tien minuten voor de aftrap. Het was voor Van Bronckhorst reden genoeg om de UEFA te vragen de aftrap uit te stellen, maar de Europese voetbalfederatie wees het verzoek af. Daardoor ging de wedstrijd in het Philips Stadion 'gewoon' om 21.00 uur van start.

Het voorval stond niet op zich: in de nacht van dinsdag of woensdag werd er vuurwerk afgestoken bij het spelershotel van Rangers. "Helaas lijkt dat er tegenwoordig bij te horen", zei Van Bronckhorst. "Eigenlijk hebben we het bij elke Europese uitwedstrijd. Nu was het twee keer: om 2.00 uur en 4.30 uur 's nachts. En zelfs nog tijdens de middagrust. We kunnen nu zelf vuurwerk afsteken vanwege de overwinning van vandaag."

'Dit komt dicht bij mijn mooiste moment'

Van Bronckhorst gebruikte alle rumoer in de voorbereiding tijdens de wedstrijdbespreking om zijn spelers extra te motiveren. "Oud-trainer Walter Smith zei altijd: 'Rangers moet altijd een manier vinden om de wedstrijd te winnen, wat er ook gebeurt.' Dat heb ik voor de wedstrijd gezegd, en dat is ook uitgekomen."

In de ogen van Van Bronckhorst kwam Rangers de 0-1-zege in Eindhoven volledig toe, ook al werd die ingeleid door een blunder van PSV-verdediger André Ramalho na rust. "In de eerste helft werd het geloof al minder bij de tegenstander. Alleen hebben we toen geen doelpunt gemaakt. Dit is een geweldige overwinning voor ons."

Zo boekte Van Bronckhorst nieuw succes met Rangers, waarbij hij sinds november vorig jaar werkzaam is. Met de grootmacht won de de voormalige speler van de club afgelopen seizoen de Schotse beker en haalde hij de finale van de Europa League, die na penalty's verloren ging tegen Eintracht Frankfurt. Het was voor Rangers de eerste Europese finale in veertien jaar.

Nu komt daar de eerste Champions League-deelname sinds 2010 bij. "Ik ben erg trots, omdat ik weet wat dit voor de club betekent", zei Van Bronckhorst. Rangers daalde tien jaar geleden naar het laagste Schotse profniveau af vanwege een faillissement.

"Toen zaten we op het laagste punt in de geschiedenis. Het heeft veel werk gekost om de club hiernaartoe te krijgen. Ik wil al die mensen die daaraan hebben bijgedragen bedanken. Dit komt dicht bij mijn mooiste moment uit mijn carrière. We mogen ons met de absolute top van Europa meten. Op dat podium willen we allemaal opereren."