Ruud van Nistelrooij was zichtbaar aangeslagen nadat hij met PSV het hoofdtoernooi van de Champions League had misgelopen. Door een blunder van André Ramalho verloren de Eindhovenaren de return tegen Rangers FC met 1-0, waardoor de club voor het vierde jaar op rij niet uitkomt in het miljoenenbal.

"Eigen fouten hebben de doorslag gegeven, zo eerlijk moeten we zijn", zei Van Nistelrooij woensdag na afloop van de wedstrijd op zijn persconferentie. "Dat is niet persoonlijk naar de spelers, dat is over twee wedstrijden gezien. Dan is topsport keihard en speel je niet in de Champions League, maar in de Europa League. Natuurlijk doet dat pijn."

PSV maakte een onherkenbare indruk in Eindhoven en was voor een groot deel de mindere partij tegen het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst. Toch kreeg de ploeg van Van Nistelrooij grote kansen. Met name Cody Gakpo en Luuk de Jong hielpen voor rust flinke mogelijkheden om zeep.

"Ik kan daar wel in meegaan. Het was zichtbaar dat de spanning er flink op stond", aldus Van Nistelrooij. De coach zag het slechte optreden van zijn ploeg na ruim een uur spelen afgestraft worden. PSV-doelman Walter Benítez speelde Ramalho op een plek aan waar dat niet kon, waarna de Braziliaanse verdediger kolossaal in de fout ging. Antonio Colak strafte het geblunder af.

Van Nistelrooij weigerde de schuld op Ramalho of Benítez af te schuiven. "Als je heel veel inzoomt op één moment over 180 minuten, dan denk ik dat je de rest tekort doet", oordeelde de coach na het tweeluik. In de eerste wedstrijd in Glasgow ging het ook al mis. Toen liep Benítez een vrije trap door zijn vingers glippen.

Van Nistelrooij vindt dat de spelers in de spiegel moeten kijken. Ook Joey Veerman, die na afloop van het duel klaagde over zijn positie op het middenveld. "Ik heb ook na de wedstrijd in de kleedkamer gezegd: het begint bij jezelf. Praat over jezelf en niet over anderen, dus dat heeft Joey goed gedaan. En dan is het belangrijk dat iedereen naar zijn eigen niveau kijkt en daar zijn conclusies uit trekt om als team beter te worden. Het gaat mij niet om posities of dat soort dingen."

André Ramalho was de schlemiel na de nederlaag van PSV in Eindhoven. André Ramalho was de schlemiel na de nederlaag van PSV in Eindhoven. Foto: Getty Images

'We zijn nog niet op Champions League-niveau'

Van Nistelrooij erkent dat PSV op dit moment nog tekortschiet voor het niveau van de Champions League. Daardoor loopt de club zeker 31 miljoen euro aan inkomsten uit het miljoenenbal mis. "Daar zijn we nog niet op dit moment. Dat is een conclusie die je moet trekken. Maar het wil niet zeggen dat het hier ophoudt."

"We zijn aan het bouwen van een nieuw team en daar gaat PSV in door, in Europa, in de competitie en de beker. Er is nog genoeg om voor te spelen. Er moeten stappen gemaakt worden richting de Champions League. Dat is een conclusie. Het is zeer dichtbij, maar des te pijnlijker dat het er nog steeds niet is."

Tot slot nam Van Nistelrooij het nog op voor Gakpo. De aanvaller staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United en miste enkele grote kansen in mogelijk zijn laatste duel voor PSV. "Hij deed alles wat hij moest doen. Hij was gevaarlijk en had goede kansen, maar kon ze niet afmaken. Maar hij stond er. Hier moeten we met zijn allen doorheen en daarin ga ik voorop."

PSV verdwijnt vrijdag in de koker voor de loting van de groepsfase van de Europa League. Dat is één dag na die van de Champions League. Na vier misgelopen edities lijkt het miljoenenbal een obsessie te worden voor de Europacup I-winnaar van 1988.