FC Barcelona en Manchester City hebben woensdag in een benefietwedstrijd met 3-3 gelijkgespeeld. Frenkie de Jong en Memphis kwamen tot scoren voor de thuisploeg. Met het duel werd geld opgehaald voor onderzoek naar een remedie tegen de spierziekte ALS.

Beide ploegen traden ondanks het volle speelschema met behoorlijk wat vaste basisspelers aan in het benefietduel. In de eerste helft maakte de Julian Álvarez de 0-1 namens City. Vervolgens kwam de gelijkmaker van Pierre-Emerick Aubameyang, die - net als De Jong en Memphis - in verband wordt gebracht met een vertrek.

Beide coaches wisselden na de rust bijna hun volledige ploeg. De Jong maakte in de 51e minuut na een actie van Memphis de 2-1. Hierop werd het weer gelijk via Cole Palmer. In de 79e minuut scoorde Memphis met een goede intikker de 3-2.

In de slotfase lag de wedstrijd langdurig stil vanwege een blessure bij City-verdediger Luka Mbete, waardoor er veel blessuretijd werd bijgetrokken. In die blessuretijd bepaalde Riyad Mahrez de eindstand vanaf de strafschopstip op 3-3.

Voorafgaand aan de wedstrijd sprak Juan Carlos Unzué - voormalig Barcelona-speler en Spaans international - vanuit een rolstoel op indrukwekkende wijze over ALS en de gevolgen van de ziekte op zijn dagelijks leven. Het is nog onbekend welk bedrag er met het benefietduel is opgehaald.