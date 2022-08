Joey Veerman kan nauwelijks geloven dat Rangers FC ten koste van PSV naar de groepsfase van de Champions League gaat. De middenvelder wijt de 0-1-nederlaag vooral aan twee gemiste kansen voor rust en baalt bovendien van de positie waarop hij speelde.

"Vlak voor rust missen we twee grote kansen, daar gaat het mis voor ons", aldus Veerman voor de camera van RTL 7. De middenvelder wilde André Ramalho duidelijk niet als schuldige aanwijzen na zijn cruciale fout in de zestigste minuut.

Buiten de blunder van Ramalho was het Rangers FC dat vrijwel de hele wedstrijd voor de meeste dreiging zorgde in het Philips Stadion. Veerman had echter het gevoel dat PSV de bovenliggende partij was.

"Ze hebben nauwelijks kansen gecreëerd", was de opvallende lezing van Veerman. "Ik vind het uiteindelijk onterecht dat zij door zijn, maar het doet er niet toe wat ik van hen vind. Wij hebben zelf ook gewoon niet genoeg gecreëerd."

90 Blunder Ramalho leidt treffer van Rangers FC tegen PSV in

Veerman ontevreden over eigen positie

Veerman, die als aanvallende middenvelder stond opgesteld, klaagde ook over zijn positie. "Ik speel liever op acht, daar kan ik meer doen en het spel naar me toe trekken", aldus de PSV'er.

"Ik probeerde mezelf in fases te laten zakken, maar dat is niet altijd mogelijk tijdens een wedstrijd", vervolgde hij balend. "Soms wordt het dan te druk op het middenveld en dan helpt het ook niet."

Door de nederlaag loopt PSV voor het vierde seizoen op rij deelname aan de Champions League en zeker 31 miljoen euro aan inkomsten mis. De ploeg van Ruud van Nistelrooij gaat vrijdag in de koker voor de loting van de Europa League.