PSV is woensdag deelname aan de Champions League misgelopen. Een blunder van André Ramalho kostte de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij de kop in de play-offwedstrijd tegen Rangers FC in Eindhoven (0-1), nadat het eerste duel in Glasgow in een 2-2-gelijkspel was geëindigd.

PSV verzuimde op slag van rust via Luuk de Jong en Cody Gakpo te scoren en daar kreeg de club na de onderbreking de rekening voor gepresenteerd. De Eindhovenaren leidden de tegentreffer nota bene zelf in: Ramalho blunderde na een slechte pass van doelman Walter Benítez. Antonio Colak strafte de fout af namens de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Ondanks een opgelegde kans voor opnieuw Gakpo wist PSV niet meer te scoren. Daardoor kostte defensief geblunder PSV een ticket voor de Champions League. In Glasgow was Benítez met een blunder nog verantwoordelijk voor een tegentreffer.

PSV loopt daardoor voor het vierde seizoen op rij deelname aan de Champions League en zeker 31 miljoen euro aan inkomsten mis. De ploeg van Van Nistelrooij moet nu verder in de groepsfase van de Europa League, waarvoor de loting vrijdag om 13.00 uur is. In het tweede Europese clubtoernooi moet PSV het doen met ongeveer 15 miljoen euro aan inkomsten.

Door de uitschakeling van PSV is Ajax de enige Nederlandse deelnemer aan de Champions League. De Amsterdammers hebben zich als landskampioen rechtstreeks geplaatst voor het miljoenenbal. De loting voor de groepsfase wordt donderdag om 18.00 uur verricht.

Rangers wilde aftrap uitstellen om ophouden bussen

Nog voor de aftrap was er al veel rumoer rondom het Philips Stadion. De spelersbus van Rangers werd opgehouden door honderden supporters van PSV en arriveerde daardoor later dan gepland bij het stadion. De club probeerde zelfs de aftrap uit te stellen, maar ving bot bij de UEFA. "Ik loop nu een aantal jaren mee in het voetbal, dit heb ik nog nooit meegemaakt", zei Rangers-coach Van Bronckhorst tegen RTL 7. "Hoe wij hier ontvangen zijn, dat kan echt niet."

Eenmaal in het stadion heerste een prachtige sfeer, maar het optimisme onder de PSV-supporters verstomde al snel in het eerste half uur. Het ongewijzigde PSV werd bij vlagen weggespeeld door de Europa League-finalist van vorig seizoen en kwam zelf amper aan aanvallen toe. Vooral John Lundstram kreeg na 26 minuten een opgelegde schietkans. Zijn poging ging rakelings naast.

In het gevecht om de Champions League-miljoenen nam PSV aan het einde van de eerste helft uit het niets het initiatief over. Dat resulteerde na 33 minuten spelen in verschillende mogelijkheden voor de thuisclub. Gakpo produceerde vanaf de rand van het strafschopgebied echter een afzwaaier, De Jong miste vanuit kansrijke positie al glijdend de bal en Ibrahim Sangaré kopte uit een hoekschop net over.

Op slag van rust verzuimde PSV zelfs op voorsprong te komen. De Jong tikte een vroege voorzet van Jordan Teze met zijn linkerbeen tegen Rangers-doelman Jon McLaughlin, maar het was vooral Gakpo die had moeten scoren. De door Manchester United begeerde aanvaller had de hoek voor het uitkiezen, maar koos voor een stift en die ging naast. Zo mocht zowel PSV als Rangers bij rust nog dromen van de Champions League.

Blunder wordt PSV fataal

Tijdens de onderbreking kreeg PSV een flinke knauw te verwerken: aanvoerder en spits De Jong kon vanwege een beenblessure niet verder. Van Nistelrooij besloot niet spits Carlos Vinícius, maar middenvelder Xavi Simons te brengen en rechtsbuiten Ismael Saibari naar de punt van de aanval te sturen.

Zonder De Jong kreeg PSV de eerste kans van de tweede helft: Érick Gutiérrez kopte uit een vrije trap net naast, al deed hij dat vanuit buitenspelpositie. Vervolgens ontsnapte de thuisclub aan een achterstand. Tom Lawrence krulde de bal buiten het bereik van PSV-doelman Benítez op de onderkant van de lat.

De PSV-fans haalden opgelucht adem, maar na een uur spelen ging het alsnog helemaal fout. Benítez speelde Ramalho aan op een plek waar dat niet kon en de Braziliaanse verdediger verspeelde de bal vervolgens op dramatische wijze in eigen strafschopgebied aan Rangers. Malik Tillman legde breed op Colak en die faalde niet voor een leeg doel: 0-1. Ramalho werd gelijk naar de kant gehaald.

PSV was helemaal van slag door de tegentreffer en kon aanvallend amper meer een vuist maken. De Eindhovenaren mochten zelfs blij zijn dat het niet 0-2 werd, toen Ryan Kent uithaalde. Benítez redde dit keer wel kundig.

Eén keer dook PSV gevaarlijk op voor Rangers-doelman McLaughlin. Opnieuw was het Gakpo die moest scoren, maar zijn inzet werd gekeerd door de Schotse doelman. Daardoor kreeg een dramatische avond voor de thuisclub een passend einde. Voor het vierde jaar op ontbreekt PSV bij de grote clubs van Europa.