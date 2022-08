Bruno Martins Indi heeft het volste vertrouwen dat AZ donderdag ten koste van Gil Vicente de groepsfase van de Conference League bereikt. Het is volgens de verdediger ondenkbaar dat de Alkmaarders de voorsprong weggeven.

"Dat een tegenstander een achterstand van vier doelpunten heeft goedgemaakt, heb ik nog nooit meegemaakt", zei Martins Indi op de persconferentie in Portugal. "Het is een nieuwe wedstrijd, maar een 4-0-voorsprong gaan wij niet weggeven."

AZ had vorige week donderdag geen kind aan Gil Vicente, dat in tegenstelling tot de Alkmaarse club tussen de heenwedstrijd en de return in ook in de competitie in actie moest komen. AZ heerste vooral in de slotfase en voerde de score op tot 4-0.

Martins Indi verwacht in de return een tegenstander die het spel van AZ wil ontregelen. "Het is aan ons of we daarin meegaan of niet", aldus de 36-voudig international. "Wij moeten goed zijn aan de bal en de kansen afmaken. Daar heb ik alle vertrouwen in."

Trainer Pascal Jansen rekende zich in tegenstelling tot Martins Indi nog niet rijk. "Gil Vicente zal er alles aan doen om die 4-0 ongedaan te maken", zei Jansen. "Als ik hun trainer was geweest, had ik ook nog geloof gehad in een goede afloop."

Het duel tussen AZ en Gil Vicente begint donderdag om 21.00 uur. Mocht AZ erin slagen de voorsprong te behouden, dan komt de club uit Alkmaar voor het tweede jaar op rij uit in de Conference League.