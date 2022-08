Fredrik Aursnes is de volgende speler die deze zomer vertrekt bij Feyenoord. De middenvelder vertrekt na een dienstverband van één jaar uit De Kuip en tekent bij het Benfica van Roger Schmidt.

De 26-jarige Aursnes kwam een jaar geleden van Molde FK voor 450.000 euro naar De Kuip en levert Feyenoord nu een bedrag van zo'n 15 miljoen euro op. Het is onbekend tot wanneer hij een contract tekent bij de Portugese topclub.

Bij Feyenoord was Aursnes een van de belangrijke spelers in de succesvolle Conference League-campagne. Hij was samen met Cyriel Dessers de enige in de selectie van trainer Arne Slot die alle wedstrijden in de Conference League op het veld stond.

In totaal kwam Aursnes, die in Rotterdam nog een doorlopend contract tot medio 2024 had, tot 49 officiële duels in het shirt van Feyenoord. Daarin scoorde de Noors international eenmaal en leverde hij vier assists.

Aursnes is na onder anderen Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Guus Til en Cyriel Dessers opnieuw een basisspeler van vorig seizoen die vertrekt. Van de basiself in de Conference League-finale tegen AS Roma liggen alleen Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner en Orkun Kökçü nog vast in De Kuip.

Fredrik Aursnes na de verlopen Conference League-finale tegen AS Roma. Foto: Getty Images

Aursnes treft Neres en Schmidt

Ondanks de korte samenwerking houdt Aursnes warme gevoelens over aan zijn periode bij Feyenoord. "Het was een bijzondere periode om meerdere redenen", aldus Aursnes op de clubsite. "Om te beginnen door onze manier van spelen, die goed bij mij past en waar ik veel plezier uit heb gehaald."

"Maar vooral ook door onze unieke prestaties in Europa, de mensen waar ik dagelijks mee heb samengewerkt en niet in de laatste plaats de trouwe aanhang van Feyenoord", aldus Aursnes.

Bij Benfica wordt Aursnes ploeggenoot van onder anderen voormalig Ajacied David Neres. Bovendien gaat hij in Portugal samenwerken met Roger Schmidt, die PSV deze zomer na twee seizoenen verruilde voor Benfica.

Benfica stelde dinsdag een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League veilig. De Portugese topclub rekende mede door een doelpunt overtuigend af met Dynamo Kyiv (5-0 over twee wedstrijden).