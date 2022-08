Kevin Strootman keert terug bij Genoa, dat afgelopen seizoen degradeerde naar het tweede niveau in Italië. Bij de Serie B-club speelt de 46-voudig international van Oranje de rest van het seizoen op huurbasis.

Genoa huurt de 32-jarige Strootman van Olympique de Marseille, waar hij niet op speelminuten kon rekenen. Bij de Ligue 1-club heeft de middenvelder nog een contract voor een jaar.

Het is de derde keer dat Marseille Strootman op huurbasis laat vertrekken. De club uit Frankrijk betaalde in de zomer van 2018 zo'n 25 miljoen euro om hem over te nemen van AS Roma, maar was alleen in seizoen 2018/2019 en 2019/2020 een vaste kracht.

Vorig seizoen speelde Strootman op huurbasis bij Serie A-club Cagliari, waarvoor hij mede door een blessure slechts tot elf wedstrijden kwam. Het jaar daarvoor speelde de oud-speler van onder meer Sparta Rotterdam en PSV al een half jaar bij Genoa.

Door de tijdelijke overstap komt Strootman komend seizoen voor het eerst sinds seizoen 2010/2011 in actie op het tweede niveau. Twaalf jaar geleden speelde hij met Sparta Rotterdam in de Eerste Divisie.

Strootman kan komend weekend mogelijk debuteren voor Genoa, dat het seizoen in de Serie B met een overwinning en gelijkspel begon. Genoa speelt zaterdag in eigen huis tegen Parma.