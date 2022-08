Andries Jonker wil de Oranjevrouwen terugbrengen naar de top van de wereld. Na het dramatisch verlopen EK, waarop Nederland in de kwartfinales werd uitgeschakeld, beseft de nieuwe bondscoach ook dat dit niet makkelijk is.

Jonker bekeek het EK in Engeland deze zomer thuis vanaf de bank, maar de voormalige assistent van Louis van Gaal had zijn oordeel desondanks klaar toen hij woensdag op zijn perspresentatie werd gevraagd naar zijn indruk van het toernooi van de onttroonde titelverdediger. Het dramatische toernooi kostte zijn voorganger Mark Parsons zijn baan.

"Ik vond dat Spanje, Engeland, Duitsland en Frankrijk er beter uitzagen dan Nederland. Een clubje landen met België, Italië, Zwitserland en Oostenrijk is dichterbij gekomen, terwijl de top zich heeft ontwikkeld. Het is dringen in Europa. In de top van de wereld zijn Amerika en Japan gevreesde tegenstanders, maar Canada, Australië en Brazilië zijn ook niet voor de poes."

Jonker wilde daarmee maar zeggen dat hij voor een loodzware klus staat met Nederland, terwijl de Oranjevrouwen in 2017 nog Europees kampioen werden en drie jaar geleden de WK-finale haalden. Hij kon nog niet vertellen waar het op het EK aan schortte bij Nederland, omdat hij dat nog aan het analyseren is. Hij sprak er al wel over met Lieke Martens, Vivianne Miedema en Sherida Spitse.

"Maar wij moeten structureel in de top tien van de FIFA-ranglijst staan, vergelijkbaar met de mannen", vindt Jonker. "Dan moet je op elk toernooi zijn en de eerste acht halen. Op goede dagen zouden we van iedereen kunnen winnen. Dus er is werk aan de winkel."

Bereiken WK wordt 'enorme uitdaging'

Jonker erkende dat het een "enorme uitdaging" voor hem wordt om Nederland naar het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland te loodsen. Dat heeft vooral te maken met de korte voorbereidingstijd richting de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. Die is al op 6 september. Nederland moet dat duel winnen voor directe plaatsing.

De Amsterdammer heeft naar eigen zeggen niet overwogen om later in te stappen omdat het afbreukrisico voor hem groot kan zijn. "Als je vindt dat je in de top tien van de FIFA-ranglijst hoort, moet je ook het vertrouwen hebben dat je je kwalificeert voor het WK. Daar gaan we alles aan doen."

Opvallend is dat Jonker Shanice van de Sanden en Kika van Es heeft opgeroepen voor de oefeninterland tegen Schotland op 2 september en de cruciale confrontatie met IJsland. De twee werden niet geselecteerd voor het EK. Van Es speelde in februari voor het laatst een interland, terwijl Van de Sanden in november vorig jaar voor het laatst in actie kwam.

"Iedereen begint op nul", zegt Jonker. "In 2017 waren ze geweldig en Europees kampioen, maar daar hebben we nu niks aan. De uitblinkers van toen, daar kan je nu niet meer van leven. Je moet nu presteren. En nu willen we graag van IJsland winnen."