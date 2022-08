Andries Jonker heeft met Sarina Wiegman gebeld voordat hij bondscoach van de Oranjevrouwen werd. De Amsterdammer had ook contact met Louis van Gaal, met wie hij werkte bij FC Barcelona, Bayern München en het Nederlands elftal.

"Ik heb met Sarina gesproken", zei Jonker woensdag tijdens zijn perspresentatie in Zeist. De nieuwe bondscoach van de Oranjevrouwen wilde niet zeggen wat hij met de succescoach heeft besproken. "Daar hebben we nooit een uitspraak over gedaan en dat ga ik ook nu niet doen."

Jonker is de opvolger van Mark Parsons, die twee weken geleden na het teleurstellend verlopen EK in Engeland werd ontslagen. Parsons loste op zijn beurt Wiegman af, die naar Engeland vertrok. De Haagse leidde Nederland in 2017 naar de Europese titel en twee jaar later naar de WK-finale in Frankrijk. Afgelopen zomer werd ze ook Europees kampioen met Engeland.

Met zijn komst naar Zeist wordt Jonker herenigd met mannenbondscoach Van Gaal, die hij als assistent bij FC Barcelona en Bayern München en als videoanalist bij Oranje op het WK van 2014 bijstond. Van Gaal en Jonker waren in 2001 ook al de bondscoaches van de nationale topteams. Jonker was toen op interimbasis de eindverantwoordelijke bij de Oranjevrouwen.

Jonker vindt het bijzonder dat ze weer samen in Zeist werkzaam zijn. Dinsdag hadden ze via WhatsApp contact met elkaar. "Als ik die vraag twintig jaar geleden had gehad - of het ooit nog een keer zou gebeuren dat Louis de mannen en ik de vrouwen zou doen - had ik gezegd: dat gaat nooit gebeuren. Louis en ik gingen toen weg bij de KNVB. Het is enorm toeval."

Andries Jonker werd woensdag gepresenteerd als bondscoach van de Oranjevrouwen. Foto: ANP

'Nu was wel het goede moment'

Jonker werd vorig jaar ook benaderd om bondscoach van de Oranjevrouwen te worden. De toenmalige coach van Keuken Kampioen Divisie-club Telstar sloeg dat aanbod toen af, omdat hij dagelijks met spelers op het veld wilde staan. Afgelopen zomer vertrok hij uit Velsen-Zuid, waardoor hij een vrij man was.

"Ik had een sterke band met de spelersgroep en een afspraak met de club. Ik vond dat ik hen niet in de steek kon laten. Nu is het wel het goede moment", aldus Jonker, die ontkende dat hij het vorig jaar niet deed omdat hij succescoach Wiegman niet wilde opvolgen. "Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar het is niet zo."

Jonker vindt het niet erg dat hij nu niet dagelijks met spelers coacht. "Ik ben in 2014 mee geweest in Brazilië, zo'n WK kriebelt dan. Ik twijfelde: wil ik nog 6,5 dagen in de week gas geven en elke dag op het veld staan? Daar heb ik bij Telstar echt van genoten. Of ga ik voor het WK en daarna het EK? Die beslissing heb ik genomen."

Jonker heeft vooral veel ervaring in het mannenvoetbal. Hij was niet alleen assistent van Van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München, maar was ook hoofdcoach bij onder meer FC Volendam, Willem II en VfL Wolfsburg en hoofd jeugdopleiding bij Arsenal. 21 jaar geleden leidde hij voor het laatst een vrouwenteam.

Jonker vindt dat geen onoverkomelijk probleem. "Het klopt, het is een tijd geleden. In mijn Arsenal-tijd ben ik ook in Amerika geweest om clinics te geven. Ik heb op de bank voor de televisie het vrouwenvoetbal gevolgd. Maar ik heb een aantal interlands in Nederland live bekeken. En ik heb het afgelopen EK goed bekeken, Engeland en Nederland. In algemene zin ben ik goed op de hoogte."