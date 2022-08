Trainer Ron Jans gelooft dat FC Twente ten koste van Fiorentina de groepsfase van de Conference League kan halen, ook al moet zijn ploeg een achterstand goedmaken. De trainer gaf de tukkers op basis van een soort wiskundige formule 42 procent kans om door te gaan.

"We moeten winnen, zelfs met twee goals verschil", zei Jans voorafgaand aan de wedstrijd in De Grolsch Veste, waar FC Twente een 2-1-nederlaag moet goedmaken. "Het voordeel dat Fiorentina heeft is niet zo groot dat het niet reëel is om een ronde verder te komen."

Jans kwam vervolgens met een wiskundige berekening op de proppen. "Ik schat de kans dat Fiorentina wint op 73 procent. Maar omdat wij thuis spelen, trek ik er 15 procent van af. Dan kom ik op 58 procent kans dat zij winnen en 42 procent kans dat Twente wint."

"Het wordt hoe dan ook een bijzondere wedstrijd", zei Jans op iets serieuzere toon. "We willen heel graag meer van dit soort duels spelen, maar morgen lig je eruit of je bent door."

"Het is jammer dat je zo'n ploeg niet pas in de groepsfase tegenkomt. Ik weet zeker dat Fiorentina de wedstrijd ook voor 100 procent serieus neemt. Het stadion is stijf uitverkocht, het wordt een spektakel."

De wedstrijd tussen FC Twente en Fiorentina begint donderdag om 19.00 uur in een uitverkochte Grolsch Veste. De winnaar van het tweeluik verovert een plek in de groepsfase van de Conference League.