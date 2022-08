AZ heeft woensdag de komst van zesvoudig Amerikaans international Djordje Mihailovic bekendgemaakt. De aanvallende middenvelder maakt eerst het huidige MLS-seizoen af met CF Montréal en maakt in januari de overstap naar Alkmaar.

De 23-jarige Mihailovic tekent in Alkmaar een contract tot medio 2027. Voor welk bedrag de Amerikaan de overstap maakt is niet bekendgemaakt. Naar verluidt gaat het om zo'n 6 miljoen euro.

Mihailovic doorliep de jeugdopleiding van Chicago Fire, waarbij hij in 2017 zijn debuut in het eerste elftal maakte. In 2020 maakte hij voor een kleine miljoen euro de overstap naar het Canadese CF Montréal, dat momenteel tweede staat in de Eastern Conference van de MLS.

"AZ is een club waar ik mezelf kan ontwikkelen als speler", vertelt Mihailovic op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik weet dat mijn definitieve overstap pas later volgt, maar ik kijk er enorm naar uit om hier te spelen."

"Ik vind het geen probleem om het seizoen af te maken bij Montréal, want die club heeft me veel gebracht", vervolgt de Amerikaan, die ook over de Servische nationaliteit beschikt. "Ik wil graag nog iets teruggeven, omdat we een goede kans hebben om iets speciaals neer te zetten."

Mihailovic speelde dit MLS-seizoen tot nu toe twintig wedstrijden, waarin hij zeven doelpunten maakte. Hij heeft zes interlands voor de de Verenigde Staten op zijn naam staan. Zijn laatste interland dateert van oktober 2020; sindsdien werd hij niet meer geselecteerd.