AZ heeft de komst van zesvoudig Amerikaans international Djordje Mihailovic bekendgemaakt. De 23-jarige aanvallende middenvelder maakt eerst het huidige MLS-seizoen af met CF Montréal en maakt in januari de overstap naar Alkmaar.

Mihailovic tekent in Alkmaar een contract tot medio 2027. Voor welk bedrag de Amerikaan de overstap maakt is niet bekendgemaakt; naar verluidt gaat het om 6 miljoen euro.

"Ik denk dat de voetbalfilosofie goed bij me past en AZ is een club waarbij ik mezelf kan ontwikkelen als speler", vertelt Mihailovic op de website van zijn nieuwe werkgever.

Max Huiberts, technisch directeur bij AZ, is blij met de nieuwe aanwinst. "Djordje is een aanvallend ingestelde middenvelder, met een vaardige techniek, goede dribbel en goed overzicht, en hij kan snel beslissen in kleine ruimtes. Hij heeft ook bewezen dat hij doelpunten kan maken. Hij is een jongen die heel bepalend is in de eindfase."

Laatste interland bijna twee jaar geleden

De Amerikaan, die ook over de Servische nationaliteit beschikt, doorliep de jeugdopleiding van Chicago Fire, waarbij hij in 2017 zijn debuut in het eerste elftal maakte. In 2020 maakte hij voor een kleine miljoen euro de overstap naar zijn huidige club CF Montréal. Hij speelde dit MLS-seizoen tot nu toe twintig wedstrijden, waarin hij zeven doelpunten maakte.

De spelmaker speelde tot nu toe zes interlands voor de Verenigde Staten. Hij maakte in 2019 zijn debuut tegen Panama. Zijn laatste interland dateert van oktober 2020; sindsdien werd hij niet meer geselecteerd.