Lieke Martens ontbreekt in de selectie van de Oranjevrouwen voor de interlands tegen Schotland (2 september, oefenduel) en IJsland (6 september, WK-kwalificatie). De 29-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain is nog niet voldoende hersteld van de voetblessure die ze vorige maand tijdens het EK in Engeland opliep.

Martens liep de voetblessure op tijdens de groepswedstrijd tegen Zwitserland, die Oranje dankzij drie goals in de slotfase met 4-1 won. De laatste jaren kwakkelt de Wereldvoetbalster van het Jaar van 2017 geregeld met blessures.

Vlak voor het EK maakte Martens bekend FC Barcelona te verruilen voor Paris Saint-Germain.

Shanice van de Sanden keert terug in de 26-koppige selectie. De aanvaller was gepasseerd voor het EK door de vorige bondscoach Mark Parsons.

Opvolger Andries Jonker, die woensdagmiddag wordt gepresenteerd door de KNVB, heeft wel plaats voor Van de Sanden. Ook Kika van Es maakt weer deel uit van de selectie, net als Lize Kop. De sluitpost van Ajax ontbrak een jaar in het keurkorps van Oranje wegens blessureleed.

Na het EK maakte Sari van Veenendaal bekend haar loopbaan af te sluiten. Verder doet Jonker een beroep op de kern van de ploeg die in de periode onder bondscoach Sarina Wiegman de successen aaneenreeg.

Talenten als Esmee Brugts en Romée Leuchter, die op het EK al werden ingezet, maken ook deel uit van de groep. Dat geldt ook voor Fenna Kalma, die vorig seizoen 33 keer scoorde voor kampioen FC Twente, maar niet werd geselecteerd voor het EK.

Met haar achttien jaar was Esmee Brugts de jongste EK-ganger bij Nederland. Foto: Pro Shots

Oranje zakte door het ijs op EK

Op het EK werd Nederland vorige maand in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk, dat pas in de verlenging het krachtsverschil in de score uitdrukte: 1-0.

Nederland oefent op 2 september tegen Schotland, waarna 6 september het cruciale WK-voorrondeduel met IJsland wacht.

Oranje leidt momenteel de dans in zijn kwalificatiegroep, maar IJsland heeft een duel minder gespeeld en slechts twee punten achterstand. Mocht Nederland als tweede eindigen, dan moet het WK-ticket worden veiliggesteld in de play-offs. In 2019 werd Oranje tweede op het WK, toen nog onder leiding van Wiegman.

De selectie van de Oranjevrouwen:

Doel: Daphne van Domselaar (FC Twente), Lize Kop (Ajax) en Barbara Lorsheijd (ADO Den Haag)

Defensie: Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Kika van Es (PSV), Stefanie van der Gragt (Internazionale), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Aniek Nouwen (Chelsea), Marisa Olislagers (FC Twente) en Lynn Wilms (VfL Wolfsburg)

Middenveld: Daniëlle van de Donk (Olympique Lyonnais), Kayleigh van Dooren (FC Twente), Damaris Egurrola (Olympique Lyonnais), Jackie Groenen (Manchester United), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (VfL Wolfsburg) en Sherida Spitse (Ajax)

Aanval: Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (PSV), Renate Jansen (FC Twente), Fenna Kalma (FC Twente), Romée Leuchter (Ajax), Vivianne Miedema (Arsenal) en Shanice van de Sanden (Liverpool)