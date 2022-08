KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee hoefde niet lang na te denken over de aanstelling van Andries Jonker als bondscoach van de Oranjevrouwen. De Amsterdammer is woensdag gepresenteerd als opvolger van Mark Parsons, die na het teleurstellend verlopen EK werd ontslagen.

"Andries is een voor de hand liggende keuze. Hij heeft natuurlijk al ervaring opgedaan in de top van het vrouwenvoetbal en neemt bovendien veel kennis en ervaring mee uit de top van het mannenvoetbal", zegt Van der Zee. De 59-jarige Jonker tekende woensdag een contract tot en met het EK 2025 bij de KNVB.

Toen vorig jaar bekend werd dat succescoach Sarina Wiegman na de Olympische Spelen in Tokio zou stoppen, werd Jonker ook al benaderd door de KNVB. De voormalige assistent van Louis van Gaal was op dat moment hoofdtrainer bij Telstar en zag af van de baan, omdat hij elke dag met spelers op het veld wilde staan.

Jonker, die in 2001 al korte tijd interim-bondscoach van de Oranjevrouwen was, besloot na afloop van het vorige seizoen zijn contract bij de Keuken Kampioen Divisie-club niet te verlengen en was daardoor beschikbaar.

Van der Zee is blij dat de Amsterdammer er nu wel voor openstaat om de Oranjevrouwen te leiden. "We hebben Andries niet voor niets eerder al gepolst. Hij staat al een tijd op ons lijstje. Het is daarom goed nieuws dat hij zo snel kan en wil instappen om het team te gaan leiden richting de kwalificatie voor het WK."

Andries Jonker is de nieuwe bondscoach van de Oranjevrouwen. Foto: KNVB

Jonker moet Oranjevrouwen aan WK-ticket helpen

Jonker moet de Oranjevrouwen een nieuwe impuls geven na de teleurstellende periode onder Parsons, die na de Olympische Spelen van vorig jaar werd aangesteld. Onder leiding van de Engelsman strandde Nederland deze zomer als titelverdediger in de kwartfinales van het EK.

De eerste test voor Jonker laat niet lang op zich wachten. De Oranjevrouwen moeten op 6 september in Utrecht van IJsland winnen om zich rechtstreeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland te plaatsen. Anders is de vicewereldkampioen veroordeeld tot de play-offs.

"Uiteindelijk moeten de Oranjevrouwen altijd meespelen voor de prijzen en zo ziet Andries dat ook", zegt Van der Zee. "We kijken enorm uit naar onze samenwerking."

Jonker was eerder in zijn carrière hoofdtrainer bij onder meer FC Volendam, MVV Maastricht, Willem II en VfL Wolfsburg. Hij werkte daarnaast als assistent van Louis van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München.