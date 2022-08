AZ-trainer Pascal Jansen kan donderdag tijdens de return tegen Gil Vicente in de play-offs van de Conference League weer een beroep doen op Jens Odgaard. De Deen stond de laatste vijf wedstrijden geblesseerd langs de kant.

De 23-jarige Odgaard is hersteld van een knieblessure en reisde woensdagochtend mee richting Portugal. Door zijn kwetsuur speelde hij dit seizoen nog geen wedstrijd in de Eredivisie. Hij deed alleen mee in de duels met Tuzla City in de tweede voorronde van de Conference League.

AZ is met 22 spelers vertrokken richting de Portugese stad Barcelos. Zomeraanwinsten Zinho Vanheusden, Riechedly Bazoer en Jesper Karlsson zijn niet fit en ontbreken in de selectie.

Normaal gesproken komt het ticket voor de groepsfase van de Conference League niet meer in gevaar voor AZ. De ploeg van Jansen won de thuiswedstrijd tegen Gil Vicente vorige week met 4-0 in Alkmaar.

AZ hoefde afgelopen weekend niet in actie te komen in de Eredivisie, om zich volledig op de return te kunnen richten. De wedstrijd tegen Gil Vicente begint om 21.00 uur in Estádio Cidade de Barcelos.