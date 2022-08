Andries Jonker volgt de ontslagen Mark Parsons op als bondscoach van de Oranjevrouwen. Dat heeft de KNVB woensdag bekendgemaakt.

De 59-jarige Jonker heeft een contract getekend tot en met het EK van 2025. Hij was eerder werkzaam bij FC Barcelona en Bayern München als assistent van Louis van Gaal, de huidige bondscoach bij de mannelijke internationals. In 2001 was hij al eens bondscoach van de Oranjevrouwen. Dat deed hij toen op interimbasis.

"Ik heb eerder mogen ervaren hoe mooi het is om met een groep ambitieuze, toegewijde speelsters aan de slag te gaan", zegt Jonker, die ook de afgelopen jaren zeer betrokken bij het vrouwenvoetbal is geweest.

"Ook zagen we het afgelopen EK hoe ontzettend snel het vrouwenvoetbal zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. We hebben ambitieuze doelstellingen, maar ook enorm veel kwaliteit en talent waar we uit kunnen putten richting het WK van 2023. Het is natuurlijk heel mooi om daar richting aan te mogen geven."

Jonker staat direct voor een loodzwaar karwei in de strijd om een ticket voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De verliezend WK-finalist van drie jaar geleden moet op 6 september in Utrecht de kwalificatiewedstrijd tegen IJsland winnen voor rechtstreekse plaatsing voor het mondiale eindtoernooi. Anders volgen de play-offs.

Andries Jonker en Louis van Gaal worden met elkaar herenigd bij de KNVB. Zij zijn nu allebei bondscoach in Zeist. Andries Jonker en Louis van Gaal worden met elkaar herenigd bij de KNVB. Zij zijn nu allebei bondscoach in Zeist. Foto: ANP

Dramatisch EK werd Parsons fataal

Jonker is in Zeist de opvolger van Parsons. De Brit werd twee weken geleden ontslagen vanwege het dramatische verlopen EK in Engeland en de slechte verhoudingen met de spelers. Oranje werd als titelverdediger al in de kwartfinales op kansloze wijze uitgeschakeld door Frankrijk.

Volgens directeur Jan Dirk van der Zee, die binnen de KNVB verantwoordelijk is voor het vrouwenvoetbal, was de aanstelling van Jonker een "voor de hand liggende" keuze. Hij werd vorig jaar ook al benaderd om de vertrokken Sarina Wiegman op te volgen, maar hij zag er toen van af. De geboren Amsterdammer werkte eerder als hoofdcoach bij Willem II, MVV, VfL Wolfsburg en Telstar. Bij laatstgenoemde club vertrok hij afgelopen zomer. Sindsdien zat hij zonder club.

"Hij heeft natuurlijk al ervaring opgedaan in de top van het vrouwenvoetbal en neemt bovendien veel kennis en ervaring mee uit de top van het mannenvoetbal", aldus Van der Zee. "We hebben Andries niet voor niets eerder al gepolst. Hij staat al een tijd op ons lijstje. Het is daarom goed nieuws dat hij zo snel kan en wil instappen."

Jessica Torny, die ook als nieuwe bondscoach werd genoemd, en Arvid Smit blijven aan als assistent bij Oranje. Jonker staat volgende week vrijdag voor het eerst langs de lijn bij de Oranjevrouwen, als ze in Zwolle een oefeninterland tegen Schotland spelen. Vier dagen later volgt de cruciale wedstrijd tegen IJsland.